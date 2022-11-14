Kentin 'sakin şehir' unvanlı Şavşat bölgesinde, sonbahar renkleri eşsiz manzaralar sundu. Sarı, kırmızı ve yeşile bürünen ormanlar, yerli ve yabancı turist tarafından rağbet gördü.

Yurdun dört bir yanından sonbahar manzaraları gelmeye devam ediyor.

Hazan mevsiminde hakim olan yeşil, kırmızı ve sarı tonları kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Eşsiz görüntülerin oluştuğu bölgelerden biri de Artvin.

'Sakin şehir' unvanlı bölgede görsel şölen

Doğu Karadeniz'de doğal güzellikleri ile beğeni toplayan Şavşat ilçesi de sonbaharla rengarenk oldu.

Kentin 'sakin şehir' unvanı alan ve her mevsim ziyaretçi çeken Şavşat ilçesindeki ormanlar adeta görsel güzellik oluşturuyor.

Yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi

İHA'nın aktarımına göre; ahşap köy evleri, sessizliği, kültürü, müziği ve doğal yaşamıyla dikkati çeken Şavşat, yeşil doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli yabancı turistlere görsel şölen sunuyor.

Artvin'de sonbahar renkleri görsel şölen sundu VİDEO



"Burada sonbahar müthiş"

Seyahat Acentesi yetkilisi Murat Bektaş, yaptığı açıklamada, “Artvin Türkiye’de ekolojisi bozulmamış belki de tek yer. Burada sonbahar müthiş. Kahverenginin bütün tonlarını burada görebiliyoruz.” ifadelerini kullandı.