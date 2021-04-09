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- Artvin'de su samurunun derede balık avı kamerada
Artvin'de su samurunun derede balık avı kamerada
Şavşat'ta, su samurunun yakaladığı balığı yediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
- DHA
- 09.04.2021 - 15:24
- Güncelleme : 09.04.2021 - 15:35
Artvin'de nesli tükenme tehdidi altında olan su samurunun balık avladığı anlar görüntülendi.
Şavşat ilçesinde görevden dönen Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri, su samurunu derede balık avlarken gördü.
SU SAMURUNUN BALIK YEME ANI
Ekipler, bir anlık şaşkınlığın ardından cep telefonu kamerasıyla su samurunu görüntüledi.
Görüntülerde; su samurunun, kayalıklar arasından suya düşürdüğü balığı yakalayıp yediği, ardından suya girip gözden kaybolduğu anlar yer aldı.
Artvin'de su samurunun derede balık avı kamerada ViDEO