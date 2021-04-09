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    Artvin'de su samurunun derede balık avı kamerada

    Şavşat'ta, su samurunun yakaladığı balığı yediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
    • DHA
    • 09.04.2021 - 15:24
    • Güncelleme : 09.04.2021 - 15:35
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    Artvin'de su samurunun derede balık avı kamerada

    Artvin'de nesli tükenme tehdidi altında olan su samurunun balık avladığı anlar görüntülendi.

    Şavşat ilçesinde görevden dönen Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri, su samurunu derede balık avlarken gördü.

    SU SAMURUNUN BALIK YEME ANI

    Ekipler, bir anlık şaşkınlığın ardından cep telefonu kamerasıyla su samurunu görüntüledi.

    Görüntülerde; su samurunun, kayalıklar arasından suya düşürdüğü balığı yakalayıp yediği, ardından suya girip gözden kaybolduğu anlar yer aldı.

    Artvin'de su samurunun derede balık avı kamerada ViDEO

    Artvin de su samurunun derede balık avı kamerada #1

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