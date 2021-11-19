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    Artvin’de sürü sahiplerinin zorlu coğrafyayla mücadelesi

    Küçükbaş hayvan besiciliği ile uğraşan Artvinlilerin otlağa gitmek için kullandıkları geçitler ilginç görüntüler ortaya çıkarıyor.
    • İHA
    • 19.11.2021 - 12:04
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 12:39
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    Artvin’de sürü sahiplerinin zorlu coğrafyayla mücadelesi

    Artvin’in Ardanuç ilçesinde küçükbaş hayvan besiciliği yapan Erkan Biçer, sürüsünü otlağa götürürken zorlu yollardan geçiyor.

    Uzun yıllardır hayvan yetiştiriciliği yapan Biçer, yaptığı mesleğin ve coğrafyanın zorluklarını cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

    UÇURUM KENARINDA MÜCADELE

    İlçeye bağlı Ferhatlı köyünde bulunan dar geçitte ikişerli üçerli sıralar halinde ilerleyen koyun ve keçiler, uçuruma aldırış etmeden doğuştan gelen yeteneklerini kullanarak rahatça geçiyor.

    Artvin’de sürü sahiplerinin zorlu coğrafyayla mücadelesi VİDEO

    Artvin’de sürü sahiplerinin zorlu coğrafyayla mücadelesi #1

    Artvin’de sürü sahiplerinin zorlu coğrafyayla mücadelesi #2

    Artvin’de sürü sahiplerinin zorlu coğrafyayla mücadelesi #3

    Artvin’de sürü sahiplerinin zorlu coğrafyayla mücadelesi #4

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