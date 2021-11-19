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- Artvin’de sürü sahiplerinin zorlu coğrafyayla mücadelesi
Artvin’de sürü sahiplerinin zorlu coğrafyayla mücadelesi
Küçükbaş hayvan besiciliği ile uğraşan Artvinlilerin otlağa gitmek için kullandıkları geçitler ilginç görüntüler ortaya çıkarıyor.
- İHA
- 19.11.2021 - 12:04
- Güncelleme : 19.11.2021 - 12:39
Artvin’in Ardanuç ilçesinde küçükbaş hayvan besiciliği yapan Erkan Biçer, sürüsünü otlağa götürürken zorlu yollardan geçiyor.
Uzun yıllardır hayvan yetiştiriciliği yapan Biçer, yaptığı mesleğin ve coğrafyanın zorluklarını cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
UÇURUM KENARINDA MÜCADELE
İlçeye bağlı Ferhatlı köyünde bulunan dar geçitte ikişerli üçerli sıralar halinde ilerleyen koyun ve keçiler, uçuruma aldırış etmeden doğuştan gelen yeteneklerini kullanarak rahatça geçiyor.
Artvin’de sürü sahiplerinin zorlu coğrafyayla mücadelesi VİDEO