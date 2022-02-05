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    Artvin'de taksi sürücüsü, yamaçtan kopan kayalardan kıl payı kurtuldu

    Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü Karadeniz Sahil Yolu'nda taksi sürücüsünün saniyelerle kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 05.02.2022 - 23:20
    • Güncelleme : 05.02.2022 - 23:33
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    Artvin'de taksi sürücüsü, yamaçtan kopan kayalardan kıl payı kurtuldu

    Artvin'in Kemalpaşa ilçesi Liman köyü tünel mevkisinde, akşam saatlerinde yamaçtan kopan kaya parçaları Karadeniz Sahil Yolu'na düştü.

    Karayolu bir süre araç trafiğine kapanırken, ihbarla gelen Karayolları ekipleri yola düşen kaya parçalarını kaldırdı. Yol, yapılan çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.

    SANİYELERLE KURTULDU

    Öte yandan, kaya parçalarının yola düştüğü anlar ise tünelin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir taksinin geçişinden saniyeler sonra kaya parçalarının yola düştüğü, arkadan gelen araçların ise ani fren yaparak durduğu yer aldı.

    Kaya parçalarının düşmeye devam ettiği yolda sürücülerin araçları ile geriye doğru kaçtığı anlar da görüntülere yansıdı.

    Artvin'de taksi sürücüsü, yamaçtan kopan kayalardan kıl payı kurtuldu VİDEO

    Artvin de taksi sürücüsü, yamaçtan kopan kayalardan kıl payı kurtuldu #1

    Artvin de taksi sürücüsü, yamaçtan kopan kayalardan kıl payı kurtuldu #2

    Artvin de taksi sürücüsü, yamaçtan kopan kayalardan kıl payı kurtuldu #3

    Artvin de taksi sürücüsü, yamaçtan kopan kayalardan kıl payı kurtuldu #4

    Artvin de taksi sürücüsü, yamaçtan kopan kayalardan kıl payı kurtuldu #5

    Artvin de taksi sürücüsü, yamaçtan kopan kayalardan kıl payı kurtuldu #6

    Artvin de taksi sürücüsü, yamaçtan kopan kayalardan kıl payı kurtuldu #7

    Artvin de taksi sürücüsü, yamaçtan kopan kayalardan kıl payı kurtuldu #8


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