Artvin'de tavla düşkünü kedi

Neşe ve Baki Güven çiftinin tavla oynamaya meraklı kedileri, sosyal medyada herkesin dikkatini çekiyor.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaşayan Baki-Neşe Güven çifti, soğuk bir havada kapının önünde bulduğu yavru kediyi iki yıldır evlerinde besliyor.

Çift, evin neşe kaynağı olan ‘Lila' ismini verdikleri kedileriyle oldukça iyi vakit geçiriyor, onunla tavla bile oynuyor.

TAVLACI KEDİ FENOMEN OLDU

Kedinin tavlaya olan ilgisi karşısında şaşkına dönen çift, o görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı. Kedinin o halleri ise büyük ilgi gördü.

Görüntülerde ‘Lila' isimli kedi, sahibinin tavlayı açar açmaz karşısına rakip olarak geçiyor. Sırasını bekleyen kedi, sahibinin hamlesinin ardından tavla pullarına patileriyle dokunarak oynarmış gibi hareketler yapıyor.

Artvin'de sahibiyle tavla oynayan kedi

"EVİN ÇOCUĞU GİBİ"

Kedinin evin neşe kaynağı olduğunu söyleyen Baki Güven, "Evde canımız sıkıldı tavlayı açtım. Koşa koşa geldi, sanki rakibim olarak karşıma oturdu. Kapı alır gibi patileriyle pulları çekti, yerlerine koydu. İlk acaba renkler mi cazip geldi dedim. Sonra baktım renklerle ilgisi yok pullar ve zarlarla daha çok ilgileniyor. Bize çok iyi bir arkadaş oldu. Evin adeta çocuğu ve torunu gibi.” diye konuştu.

"İZLEYENLER ŞAŞIRIYOR"

Neşe Güven ise “Eşim tavlayı getirince Lila benden önce koştu. İlk görünce çok şaşırdık, tesadüf zannettik. Sonra sürekli yapmaya başlayınca cep telefonuma kayıt ettim. Videoyu izleyenler ise çok şaşırıyor. Bu nasıl olur diyorlar. İnsanlar sokak hayvanlarını sahiplensinler. O kadar çok can var ki sokakta, hayvan beslemek isteyenler buralardan sahiplenebilir.” ifadelerini kullandı.