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Artvin’de tavşan kavgası
İki yaban tavşanının iki ayak üzerine kalkarak kavga ettiği anlar, fotokapana yansıdı.
- Haber Merkezi
- 12.06.2022 - 15:34
- Güncelleme : 12.06.2022 - 15:39
Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yerleştirilen fotokapana Artvin’de ilginç bir görüntü takıldı.
Ormanda karşılaşan iki yaban tavşanı kavga etmeye başladı.
Sosyal medyada ilgi gördü
Adeta boks maçını andıran kavgada tavşanlar ön ayakları üzerine kalkarak birbirlerine güç gösterisinde bulunması dikkat çekti.
Tavşanların tatlı sert kavgası Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.