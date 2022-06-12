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    Artvin’de tavşan kavgası

    İki yaban tavşanının iki ayak üzerine kalkarak kavga ettiği anlar, fotokapana yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2022 - 15:34
    • Güncelleme : 12.06.2022 - 15:39
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    Artvin’de tavşan kavgası

    Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yerleştirilen fotokapana Artvin’de ilginç bir görüntü takıldı.

    Ormanda karşılaşan iki yaban tavşanı kavga etmeye başladı.

    Sosyal medyada ilgi gördü

    Adeta boks maçını andıran kavgada tavşanlar ön ayakları üzerine kalkarak birbirlerine güç gösterisinde bulunması dikkat çekti.

    Tavşanların tatlı sert kavgası Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

    Artvin’de tavşan kavgası #1

    Artvin’de tavşan kavgası #2


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