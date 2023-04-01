Artvin'de tedavi edilen sakallı akbaba doğaya salındı Türkiye'de en nadir görülen akbaba tür olan ve Artvin'de köylüler tarafından bitkin halde bulunan sakallı akbaba, 10 günlük özenli tedavinin ardından sağlığına kavuştu

AA

Artvin'de köylüler tarafından yaralı bulunan sakallı akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

Ekiplerin 10 günlük özenli tedavisi sonucu sakallı akbaba, sağlığına kavuştu ve doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kuzeydoğu ve doğu bölgelerinde, Batı Karadeniz ve İç Ege'de görülen bu tür, insan yaşam alanlarından uzakta, yüksek dağ ekosistemlerinde yaşıyor ve kayalıklarda yuvalanıyor.

Türkiye'de yerleşik bir tür olan ve göç etmeyen sakallı akbabalar, diğer akbaba türlerinin aksine sürü halinde değil tek başına yaşıyor.

Ölü hayvanlarla besleniyor

Gündüz yırtıcıları familyasından yırtıcı bir kuş türü olan sakallı akbaba, ölü hayvanlarla beslenmeye adapte olduklarından, Türkiye'deki diğer akbabalarla birlikte leşçil olarak anılıyor.

Akbaba türleri ekosistemlerde leşle beslenmeleri yönünden benzer işlevler üstlense de birbirleriyle besin rekabetine girmemek için leşin farklı bölgeleriyle besleniyor.

Sakallı akbabalar, genellikle leşin kemik ve kemik iliği gibi kısımlarını tüketiyor.

Türkiye'deki en büyük yırtıcı kuşlardan

Leşle beslenme için özelleşmiş vücut yapıları sayesinde leşleri ortadan kaldırarak ekosistemlerde kilit bir görev üstlenen bu tür, 1 metre boyuyla ve 2,8 metreye varan kanat açıklığıyla Türkiye'deki en büyük yırtıcı kuş türleri arasında yer alıyor.

Sakallı akbabalar, Türkiye'de diğer akbaba türleri gibi tehlike altındaki türler arasında bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Tehlikedeki Türler Projesi" kapsamında yapılan çalışmada, ülkedeki en kritik durumda bulunan ilk 10 tür arasında yer alan sakallı akbaba, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından da "NT" yani "Tehdide Yakın" olarak kategorilendirildi.

Özellikle tarımsal kimyasallar, enerji nakil hatları, kurşun zehirlenmesi gibi sebeplerle popülasyonu azalmakta olan sakallı akbabalar ve diğer akbaba türleri için DKMP Genel Müdürlüğünce çoklu eylem planı hazırlama çalışması başlatıldı.

Söz konusu planın hazırlanması için veri toplama çalışmaları devam ediyor.