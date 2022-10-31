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    Artvin'de tünel içinden tekne geçti

    Hopa Tüneli içerisinden geçen tekneyi gören sürücüler ne yapacağını bilemedi, teknenin tünelden geçiş sebebi kısa sürede anlaşıldı.
    • 31.10.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 09:16
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    Artvin'de tünel içinden tekne geçti

    Artvin'de Hopa Tüneli'ndeki tekneyi görenler şoke oldu.

    Sürücülerin uzun süre sebebini anlayamadığı ve tüm tüneli kapatan teknenin sebebi kısa sürede fark edildi.

    Kentte yapılan tekne turları için Artvin Valiliği tarafından Çoruh Vadisi üzerinde gerçekleştirilen tekne turları büyük ilgi görünce 3. bir tekne alınmasına karar verildi.

    Tekne büyük ilgi gördü

    İl Özel İdaresi bünyesinde İbrikli ve Kaledibi İskeleleri projelerinde kullanılacak olan tekne gelmeden büyük ilgi gördü.

    O görüntüler birçok kez tıklandı

    İHA'nın haberine göre, iki aracın geçiş yaptığı tüneli tamamen kaplayan tekne  görüntüleri sosyal medyada birçok kez tıklandı.

    Artvin de tünel içinden tekne geçti #1

    Artvin de tünel içinden tekne geçti #2


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