Artvin'de vefat eden Trabzonsporlu babanın vasiyeti Artvin’de iki kardeş, vefat eden babalarının vasiyeti üzerine mezarının üzerine Trabzonspor bayrağı örttü.

İHA

Artvin merkezde ikamet eden fanatik Trabzonspor taraftarı olan 68 yaşındaki Atilla Aydın, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Artvin’in sevilen simalarından olan Atilla Aydın, kendisi gibi iyi bir Trabzonspor taraftarı olan oğlu Selçuk ile kızı Eda Aydın’a öldüğünde tabutuna ve mezarına Trabzonspor bayrağı örtmeleri vasiyetinde bulundu.

Kardeşler, babalarının vasiyetini yerine getirerek Trabzonspor mezarının üzerine Trabzonspor bayrağı ile örttü.

"Hayatını Trabzonspor'a adadı"

Babalarının vasiyetini yerine getirdiği için mutlu olduklarını dile getiren Selçuk Aydın, şunları söyledi: