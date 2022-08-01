Artvin'in Şavşat ilçesindeki festivalde gösteri uçuşu gerçekleştiren yamaç paraşütü pilotu Selçuk Mahmutoğlu, rüzgarın yön değiştirip şiddetlenmesi üzerine piknik yapan vatandaşların üzerine indi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde Sahara Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gösteri yapan paraşütçüler, renkli görüntülere sahne oldu.

Şavşat Belediyesince ilçenin tanıtımı için düzenlenen ve 2 gün süren festivalde 6 yamaç paraşütü pilotu, uygun hava koşullarında gösteri sundu.

Türk Hava Kurumu Artvin Şubesi'nin davetiyle katıldıkları festivalde, Sahara Dağı'nın 2 bin rakımlı noktasından 450 metrelik uçuşla festival alanına iniş yapan pilotların gösterisi, ilgiyle izlendi.

Piknik alanına indi

Yamaç paraşütü pilotlarından Selçuk Mahmutoğlu'nun inişi sırasında rüzgar yön değiştirerek şiddetini artırdı. Bunun üzerine Mahmutoğlu, festival alanında vatandaşların piknik yaptığı alana inmek zorunda kaldı.

Artvin'de yamaç paraşütü pilotu piknik alanına iniş yaptı

Ağaç dallarına katıldı

Alanda piknik yapan bazı kişilere çarpan Selçuk Mahmutoğlu'nun paraşütü, ağaç dallarına katıldı.

AA'nın haberine göre; yaralananın olmadığı olay anı, festivalde çekim yapan bir fotoğrafçı tarafından kaydedildi.