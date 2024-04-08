İHA
Artvin'in Borçka ilçesine bağlı İbrikli köyü yakınlarında yabani hayvanlar tarafından saldırıya uğradıktan sonra yaralanan karaca, yol kenarında bitkin halde bulundu.
Tedavisi yapıldı, doğaya geri salındı
Vatandaşların ihbarı üzerine Jandarma ekipleri bölgeye gelerek, yaralı karacayı Doğa Koruma Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Veteriner hekim tarafından tedavisi yapılan karaca, özel kafeste ormanlık alana getirilerek yeniden doğaya bırakıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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