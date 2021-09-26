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    Artvin’de yaylalar beyaza büründü

    Mevsimin etkili olan ilk kar yağışı yaylaları beyaza bürüdü. Yaylalarda besicilik yapan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.
    • İHA
    • 26.09.2021 - 14:20
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    Artvin’de yaylalar beyaza büründü

    Artvin’de gece başlayan kar yağışı, Yusufeli, Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde etkili oldu.

    Sabah beyaz örtüyle uyanan vatandaşlar, cep telefonlarına sarılarak bu anı ölümsüzleştirdi.

    Yüksek kesimlerde 20 santimetreyi bulan kar yağışı nedeniyle yaylada hayvancılık yapan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

    YAYLADA MAHSUR KALDILAR

    Yusufeli Tekkale köyü Salant yaylasında 800 küçükbaş hayvanla besicilik yapan Fethi Güçlü ve 5 komşusu ani bastıran kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kaldı.

    Yayla yolu kar yağışı nedeniyle kapanırken, Yusufeli İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makineleri yardımıyla yolu açarak mahsur kalan aileleri kurtardı.

    "KAR ERKEN DÜŞTÜ"

    Yaylada mahsur kalan Fethi Güçlü, “Bu sene erken kar düştü. Beş komşu, yaklaşık 800 küçükbaş hayvan, 150 büyükbaş hayvanla araçlarımızla birlikte mahsur kalmış durumdayız. Akşam saat 19.00 sırlarında başlayan kar yağışı bu şekilde her tarafı bembeyaz yaptı Allah’tan hayırlısı” dedi.

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