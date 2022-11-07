Artvin'de yeryüzünün gizli cenneti Karagöl'den sonbahar manzaraları

Karadeniz'in gözde turizm rotalarından biri olan Karagöl'de sonbahar etkisi ziyaretçilerine büyülü anlar yaşatıyor. Doğa manzarasını görmek isteyen ziyaretçiler soluğu Karagöl'de aldı.

Artvin'in "Sakin Şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl Sahara Milli Parkı sonbahar manzaraları ile adeta ressamın ellerinden çıkmış kadar dikkat çekiyor.

Karagöl Sahara Milli Parkı her mevsim ziyaretçi akınına uğrarken Sonbahar'ın çevreye yaydığı renk cümbüşü seyretmek isteyen doğaseverlerin bir numaralı ziyaret yeri oldu.

Günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için arkadaşları ve ailesiyle Karagöl'e günübirlik gelen doğaseverler muhteşem doğanın tadını çıkartıyor.



Tulum ve manzara keyfini bir arada çıkardılar

Tulumlarıyla Karagöl’ü ziyarete gelen bir grup arkadaş, gölün iskelesinde tulum çalarak doyasıya eğlendi.

Göle gelen ziyaretçiler ve turistler tulum sesini duyunca eğlenerek sonbahar renklerinin keyfini çıkardı.

Sonbahar'ın renkleri eşliğinde bölgeye özgü türküleri seslendiren gençler, bol bol fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdiler.



Kartpostalı aratmayan fotoğraflar çekildi

Kartpostal koleksiyoncuları için güzel enstantanelerin olduğu göl kenarında fotoğraf tutkunları o anları ölümsüzleştirdi.



Ladin ve çam ağaçları arasında kalan ve kalp şeklindeki görüntüsü ile dikkat çeken Karagöl, görenleri adeta büyüledi.

Şavşat Karagöl'den sonbahar manzaraları VİDEO









"Saklı cennet dedikleri bu olsa gerek"



İHA'nın haberine göre, ziyaretçilerden Elif Demir, yaptığı açıklamada "Saklı cennet dedikleri bu olsa gerek. Burası görülmesi yaşanması gereken bir yer. Muhteşem doğası var, her mevsim ayrı güzel bütün doğa tutkunlarını buraya gelmelerini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.





"Çok saklı kalmış ama bence gün yüzüne çıkartılması gerekiyor"



Konya’dan Karagöl’ü görmeye geldiğini ifade eden Nazım Sedat Parlak ise, “Çok güzel muazzam bir manzarası var. Gelirken yolları meşakkatli ama geldiğin zaman doğası her şeye değiyor. İnsana huzur veren bir yer. Sessizliği sakinliği hatta sonbaharın renk cümbüşü insanı mest diyor. Çok saklı kalmış ama bence gün yüzüne çıkartılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.



