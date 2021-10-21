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- Artvin'de yiyecek arayan yaban keçileri kameraya yansıdı
Artvin'de yiyecek arayan yaban keçileri kameraya yansıdı
Dik yamaçlarda yiyecek arayışında olan yaban keçileri, kamera ile görüntülendi.
- DHA
- 21.10.2021 - 17:31
- Güncelleme : 21.10.2021 - 17:40
Artvin, dağlık yapısı nedeniyle çok sayıda yaban keçisine ev sahipliği yapıyor.
Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Deriner Barajı kenarındaki kayalık arazide de yaban keçileri görüldü.
İNİŞLERİ KAMERADA
Sürü halinde dik yamaçlarda yiyecek arayan keçilerin, kayalıklara tırmanışları ve vadiye inişleri saniye saniye kameralara yansıdı.
Artvin'de yiyecek arayan yaban keçileri kameraya yansıdı VİDEO