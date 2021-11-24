Artvin'deki emekli öğretmen, 56 yıldır takım elbise giyiyor

80 yaşındaki emekli öğretmen Rifat Koçak, takım elbisesi ve kravatını yarım asırdır üzerinden çıkartmıyor. Her gün tıraş olan Koçak, 56 yıldır bu alışkanlığını sürdürüyor.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki emekli öğretmen Rifat Koçak, meslek hayatı boyunca giydiği takım elbise ve kravatını emekli olduktan sonra bile çıkartmadı.

56 yıldır sürdürdüğü bu alışkanlığı, kente büyük ilgiyle karşılanıyor. Günlük ev hayatı olmak üzere dışarıya bile takım elbise ve kravatsız çıkmayan 80 yaşındaki emekli öğretmen, mesleğini çok sevdiğini ifade etti.

HER ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE ZİYARET EDİLİYOR

Küçük yaştan itibaren hayalini kurduğu öğretmenlik mesleğini yapmanın mutluluğu yaşarken emekli olmasına rağmen öğrencileri tarafından her 24 Kasım’da ziyaret ediliyor.

"56 YILDIR KİMSE BENİ TIRAŞSIZ GÖRMEMİŞTİR"

1965 yılında başladığı öğretmenlik mesleğine birçok il, ilçe ve köy okulunda görev yapan Koçak, öğretmenlik mesleğini muma benzetiyor. Yandıkça etrafa ışık verdiğini ifade eden Koçak, “İlçede beni herkes tanır. 56 yıldır kimse beni tıraşsız görmemiştir. Kıyafetim bugün neyse her zaman odur." dedi. Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Koçak, meslektaşlarından buna riayet etmelerini istedi.

EVİNE GELİP ELİNİ ÖPTÜLER

80 yaşındaki emekli öğretmen Rifat Koçak’ı, her 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde olduğu gibi bu yıl da eski öğrencileri yalnız bırakmadı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Alp, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Kırbıyık, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Özdemiroğlu ve ilçe esnaflarından Niyazi Atalay’ın aralarında bulunduğu heyet evine gelerek elini öptü.