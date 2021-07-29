1 hafta önce meydana gelen selde temizlik çalışmalarına destek olan yaklaşık 500 komando, bugün yapılan törenle birlikte halktan yükselen 'Ayağınıza taş değmesin' sözleriyle uğurlandı.

Artvin’in Arhavi ilçesinde geçtiğimiz hafta perşembe günü şiddetli yağışlar sonrası Kapisre Deresi taştı, cadde ve sokaklar göle döndü.

Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalanlar botlarla kurtarılırken, 430 ev ve iş yeri zemin ve bodrum katları suyla doldu.

Araçların sular altında kaldığı ilçe merkezinde balçığa batan ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda 1 haftadır süren temizlik çalışmaları sona erdi.

EKİPLER ÇAMUR VE BALÇIKLARLA MÜCADELE ETTİ

500’e yakın jandarma komando, 118 AFAD gönüllüsü ile çevre il ve ilçelerden gelen belediye görevlilerinin de katıldığı ekipler, caddeleri çamur ve balçıktan temizledi.

Artvin'deki selde görev yapan yaklaşık 500 komando, alkışlarla uğurlandı VİDEO







JANDARMA KOMANDOLARA TÖREN DÜZENLENDİ

İlçede temizlik çalışmalarının büyük ölçüde sona ermesinin ardından farklı illerden ilçeye gönderilen jandarma komandolar, bu sabah törenle birliklerine uğurlandı.





"AYAĞINIZA TAŞ DEĞMESİN"

Komandoları bir geçitle uğurlayan vatandaşlardan bazılarının, "Ayağınıza taş değmesin." dediği duyuldu.

"EN BÜYÜK ASKER BİZİM ASKER"

Dağları terörden Arhavi’yi çamurdan temizleyen komandolar, AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından vatandaşlara dağıtılan Türk bayrakları, tulum ezgileri ve “En büyük asker bizim asker” tezahüratları ile uğurlanırken, Artvin Valisi Yılmaz Doruk ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, askerlere hizmetleri için teşekkür etti.



