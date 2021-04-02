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    Artvin'deki yangının başlama anı kamerada

    Artvin'in Yusufeli ilçesinde, 52’si konut olmak üzere ahır ve samanlıklarla birlikte 193 yapının zarar gördüğü Dereiçi köyündeki yangının ilk başladığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
    • DHA
    • 02.04.2021 - 08:39
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 08:56
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    Artvin'deki yangının başlama anı kamerada

    Artvin'in Yusufeli ilçesinin 176 haneli, 400 nüfuslu Dereiçi köyünde, 17 Mart günü bir evde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak bitişikteki evlere sıçradı.

    Evleri yanan aileler, kendilerini dışarı atarak ahırlardaki hayvanlarını kurtarmaya çalıştı.

    8 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

    İhbar üzerine köye Yusufeli ve çevre il ve ilçelerden itfaiye ve Orman Müdürlüğü’ne ait arazözler ile AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Hızla yayılan alevler, ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi.

    Artvin'deki yangının başlama anı kamerada VİDEO

    Artvin deki yangının başlama anı kamerada #1

    ZARAR BÜYÜK OLDU

    Yangında 35 binada, 52 ev yandı, ahır ve samanlıklarla birlikte 193 yapı zarar gördü, 30 dolayında büyükbaş hayvan telef oldu.

    Artvin deki yangının başlama anı kamerada #2

    RÜZGARIN ETKİSİYLE YAYILDI

    Yangına ilk çıkış anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir evin çatısında başlayan küçük çaplı yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığı görülüyor.

    Bacadaki kıvılcımların samanlıklara ulaşması ile çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede köyün büyük bir bölümünde etkili oldu.

    Artvin'in Yusufeli ilçesinde yangın VİDEO

    Artvin deki yangının başlama anı kamerada #3

    Artvin deki yangının başlama anı kamerada #4

    Artvin deki yangının başlama anı kamerada #5

    Artvin deki yangının başlama anı kamerada #6

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