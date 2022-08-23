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    Artvin'deki yayla şenliklerinde Çinli kadın turist de güreşti

    Ardanuç ilçesinde düzenlenen yayla şenliklerindeki karakucak güreşlerinde Çinli kadın turistin güreşmesi renkli görüntüler oluşturdu.
    • 23.08.2022 - 04:40
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    Artvin'deki yayla şenliklerinde Çinli kadın turist de güreşti

    Artvin'in Ardanuş ilçesine bağlı Aydın Köyü Söğütdüzü Yaylası'nda bu yıl 21’incisi düzenlenen yayla şenliklerini izleyen Çinli Sisi Zhang isimli kadın turist, şenlikler kapsamında çayırda güreşen sporcuları görünce, güreşmek isteğini ilgililere iletti.

    Güreş tertip komitesi turistin isteğini kırmayarak, 65 kilogramdaki Egemen Levent isimli sporcuyla güreşmesine izin verdi.

    Artvin'deki yayla şenliklerinde Çinli kadın turist de güreşti - VİDEO

    Güreşçiye yenilen kadın turisti tebrik ettiler

    AA'nın haberine göre; Çinli turist Zhang ve Levent çayırda bir süre güreşti. İlginç görüntülere sahne olan güreşte Levent, Zhang'ı yendi.

    Güreş sonunda Levent, rakibinin kolunu havaya kaldırarak medeni cesaretinden dolayı tebrik etti.

    Artvin deki yayla şenliklerinde Çinli kadın turist de güreşti #1

    "İnsanları çok sıcak, her şeylerini paylaşıyorlar"

    Zhang, güreş sonrası yaptığı konuşmada, iki yıl önce Rize ve Artvin bölgesine geldiğini ve bu coğrafyayı doğayı çok sevdiğini söyledi.

    Bölgenin cennet gibi bir doğası olduğunu kaydeden Zhang, "İlk geldiğimde kendime söz vermiştim tekrar geleceğim diye. Doğası cennet. İnsanları çok sıcak. Her şeylerini benle paylaşıyorlar. Peynir veriyorlar, ekmek veriyorlar. Ben sporcuyum. Güreşte güzel bir kültür. Denemek istedim. Süper bir şey." dedi.

    Artvin deki yayla şenliklerinde Çinli kadın turist de güreşti #2


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