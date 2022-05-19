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    Artvin'in doğal güzellikleri havadan görüntülendi

    İlkbahar renklerine bürünen ve görsel bir şölen oluşturan Artvin, ziyaretçilerini büyüledi. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken şehir, karlı dağlarıyla büyülüyor.
    • 19.05.2022 - 11:58
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    Artvin'in doğal güzellikleri havadan görüntülendi

    Her bölgesiyle ayrı bir güzelliğe sahip olan Türkiye, ilkbaharın gelmesiyle seyrine doyulmaz manzaralar sunmaya başladı.

    Şehirlerin bahara "Merhaba" demesinin ardından uyanan doğa, Artvin'de görenleri büyülüyor.

    Özellikle Arap coğrafyası ve Kafkasya'dan gelen turistlerin ilgi gösterdiği Doğu Karadeniz, tarihi zenginliklerinin yanı sıra birçok doğal güzelliği içerisinde barındırıyor.

    Artvin'in doğal güzellikleri görüntülendi

    AA'nın haberine göre; ilkbaharda tamamen yeşile bürünen Artvin, yeşilin ve mavinin birbirinden farklı tonlarının yanı sıra karlı dağlarıyla ayrı bir güzellik sunuyor.

    Sarp yamaçları, bitki örtüsü, ormanları, sulak alanları, gölleri ve barajlarıyla turistlerin hayran kaldığı Artvin'in doğal güzellikleri, helikopterden görüntülendi.

    Artvin'in doğal güzellikleri havadan görüntülendi VİDEO

    Artvin in doğal güzellikleri havadan görüntülendi #1

    Artvin in doğal güzellikleri havadan görüntülendi #2

    Artvin in doğal güzellikleri havadan görüntülendi #3

    Artvin in doğal güzellikleri havadan görüntülendi #4

    Artvin in doğal güzellikleri havadan görüntülendi #5

    Artvin in doğal güzellikleri havadan görüntülendi #6

    Artvin in doğal güzellikleri havadan görüntülendi #7

    Artvin in doğal güzellikleri havadan görüntülendi #8

    Artvin in doğal güzellikleri havadan görüntülendi #9

    Artvin in doğal güzellikleri havadan görüntülendi #10


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