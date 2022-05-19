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Artvin'in doğal güzellikleri havadan görüntülendi

Artvin'in doğal güzellikleri havadan görüntülendi

İlkbahar renklerine bürünen ve görsel bir şölen oluşturan Artvin, ziyaretçilerini büyüledi. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken şehir, karlı dağlarıyla büyülüyor.