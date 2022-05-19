- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Artvin'in doğal güzellikleri havadan görüntülendi
Artvin'in doğal güzellikleri havadan görüntülendi
- 19.05.2022 - 11:58
Her bölgesiyle ayrı bir güzelliğe sahip olan Türkiye, ilkbaharın gelmesiyle seyrine doyulmaz manzaralar sunmaya başladı.
Şehirlerin bahara "Merhaba" demesinin ardından uyanan doğa, Artvin'de görenleri büyülüyor.
Özellikle Arap coğrafyası ve Kafkasya'dan gelen turistlerin ilgi gösterdiği Doğu Karadeniz, tarihi zenginliklerinin yanı sıra birçok doğal güzelliği içerisinde barındırıyor.
Artvin'in doğal güzellikleri görüntülendi
AA'nın haberine göre; ilkbaharda tamamen yeşile bürünen Artvin, yeşilin ve mavinin birbirinden farklı tonlarının yanı sıra karlı dağlarıyla ayrı bir güzellik sunuyor.
Sarp yamaçları, bitki örtüsü, ormanları, sulak alanları, gölleri ve barajlarıyla turistlerin hayran kaldığı Artvin'in doğal güzellikleri, helikopterden görüntülendi.
Artvin'in doğal güzellikleri havadan görüntülendi VİDEO