Haberler



Yaşam



Artvin'in sakin şehri Şavşat doğal güzelliğiyle büyülüyor

Artvin'in sakin şehri Şavşat doğal güzelliğiyle büyülüyor Sakin şehir ünvanıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Şavşat, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.