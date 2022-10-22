Artvin'in yaylaları beyaz gelinliğini giydi

Karadeniz'de etkili olan soğuk havayla birlikte Artvin'in yüksek tepelerine kar yağdı. O anların fotoğrafını çeken vatandaşlar manzaranın keyfini çıkardı.

Karadeniz'in genelinde sıcak havalar yerini soğuk havalara bıraktı.

Özellikle Artvin’nin belirli ilçelerinde etkili olan soğuk hava ve sağanak yağışları kar yağışına döndü.

Doğaseverler yoğun ilgi gösterdi

Arhavi ilçesinde konumlanmış bir yayla olan 2 bin 200 rakımlı Nopapeni Yaylasına yağan kar, doğaseverleri kendine çekti.

Yerli vatandaşlar yaylaya arazi motoru ile çıkıp karın tadını çıkardılar.

Kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu

Nopapeni Yaylasında etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu.

Sakin Şehir unvanlı Şavşat’a yağan kar ise sonbaharın renkleri birleşince ortaya adeta kartpostal görüntüsü çıktı.

İHA'nın haberine göre, çevredeki vatandaşlar bol bol fotoğraf çekerek sonbaharın ortasında ekim ayında yağan karın tadını çıkardı.



