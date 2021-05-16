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    Artvinli ailenin sevimli dostları

    Omuzlardan inmeyen iki aylık oğlakların sahipleriyle arasındaki dostluk görenleri gülümsetti.
    • İHA
    • 16.05.2021 - 14:12
    • Güncelleme : 16.05.2021 - 14:19
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    Artvinli ailenin sevimli dostları

    Artvin merkeze bağlı Seyitler köyünde yaşayan Emine ve Mevlüt Gökdemir çiftine ait üç oğlak, görenlerin içini ısıtıyor.

    Anne keçilerin bakamadığı oğlakları sahiplenen ve elleriyle besleyen Gökdemir çifti, oğlaklara bebek gibi bakıyor.

    ŞİRİN HALLERİ KAMERADA

    Günlük köy işleriyle uğraşan Mevlüt Gökdemir’in iş yapmasına izin vermeyen oğlaklar, sahipleriyle sürekli oynamak istiyor.

    Artvinli ailenin sevimli dostları VİDEO

    Artvinli ailenin sevimli dostları #1

    Artvinli ailenin sevimli dostları #2

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