Petrol
93.28
1.00%
Euro
18.1189
0.08%
Dolar
18.2
0.02%
Altın
1.002
0.99%
Borsa
3223
2.55%
Bitcoin
364.356
-0.97%
BTXN Coin
4.67
1.74%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Artvinli genç, hayvanlarına koşan ayıya bağırdı

    Şavşat ilçesinde otlattığı hayvanlarına doğru koşan boz ayıyı fark eden çoban, ayıya uzaktan seslendi. " Sen yolunu şaşırmışsın kanka, malı ürkütme" diye bağıran çoban sosyal medyada viral oldu.
    • 03.09.2022 - 10:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Artvinli genç, hayvanlarına koşan ayıya bağırdı

    Artvin'in Şavşat ilçesi Arpalı köyü yaylasında hayvanlarını otlatan 21 yaşındaki Serkan Aydın, boz ayının yaklaştığını gördü.

    Ayı, çobanın büyükbaş hayvanlarına yaklaşırken, cep telefonu kamerası ile o anları kayda alan Aydın, ayıya uzaktan seslendi.

    "Yolunu şaşırmışsın kanka"

    Aydın'ın“Nereye geliyorsun nereye, yoluna devam et. Sen yolunu şaşırmışsın kanka, malı ürkütme” diye seslenişi, ayıyı etkilemedi.

    Ayı çobanın bağrışlarına aldırış etmeden hayvanların üzerine doğru koştu.

    Kaçmayı başaran hayvanlar, sahiplerinin yardımıyla ayının bölgeden uzaklaşmasıyla rahat nefes aldı.

    Çobanın ayıyla ilginç diyaloğu ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

    Artvinli genç, hayvanlarına koşan ayıya bağırdı VİDEO

    Artvinli genç, hayvanlarına koşan ayıya bağırdı #1


    İlginizi Çekebilir

    5 yıldızlı otelin çatısında yangın çıktı
    3. Sayfa

    5 yıldızlı otelin çatısında yangın çıktı

    Yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga çıktı
    3. Sayfa

    Yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga çıktı

    4000 TL ile başladı günlük 400 Dolar kazanıyor!
    CryptoTrade

    4000 TL ile başladı günlük 400 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir