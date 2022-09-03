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Artvinli genç, hayvanlarına koşan ayıya bağırdı

Artvinli genç, hayvanlarına koşan ayıya bağırdı

Şavşat ilçesinde otlattığı hayvanlarına doğru koşan boz ayıyı fark eden çoban, ayıya uzaktan seslendi. " Sen yolunu şaşırmışsın kanka, malı ürkütme" diye bağıran çoban sosyal medyada viral oldu.