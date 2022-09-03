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Artvinli genç, hayvanlarına koşan ayıya bağırdı
Şavşat ilçesinde otlattığı hayvanlarına doğru koşan boz ayıyı fark eden çoban, ayıya uzaktan seslendi. " Sen yolunu şaşırmışsın kanka, malı ürkütme" diye bağıran çoban sosyal medyada viral oldu.
- 03.09.2022 - 10:37
Artvin'in Şavşat ilçesi Arpalı köyü yaylasında hayvanlarını otlatan 21 yaşındaki Serkan Aydın, boz ayının yaklaştığını gördü.
Ayı, çobanın büyükbaş hayvanlarına yaklaşırken, cep telefonu kamerası ile o anları kayda alan Aydın, ayıya uzaktan seslendi.
"Yolunu şaşırmışsın kanka"
Aydın'ın“Nereye geliyorsun nereye, yoluna devam et. Sen yolunu şaşırmışsın kanka, malı ürkütme” diye seslenişi, ayıyı etkilemedi.
Ayı çobanın bağrışlarına aldırış etmeden hayvanların üzerine doğru koştu.
Kaçmayı başaran hayvanlar, sahiplerinin yardımıyla ayının bölgeden uzaklaşmasıyla rahat nefes aldı.
Çobanın ayıyla ilginç diyaloğu ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Artvinli genç, hayvanlarına koşan ayıya bağırdı VİDEO