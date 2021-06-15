Artvinli kadınlar pestil ve köme için çalışmalara başladı

Artvinli kadınlar pestil ve köme için çalışmalara başladı

Yusufeli'nde kadınlar, dut meyvesinin olgunlaşmasıyla pekmez yapımı için işe koyuldu. Sabah erken saatlerde işe başlayan kadınlar, 12 saat boyunca pekmez, pestil ve köme yapıyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde İşhan köyünde yaşayan kadınlar, dut pekmezinden yapılan pestil ve köme için çalışıyor.

Dutları naylon örtülerin üzerine silkeleyen kadınlar, toplanan dutları kazanlarda kaynatarak işe başlıyor.

3 SAAT KAYNATILDIKTAN SONRA PEKMEZ OLUYOR

Kaynayan dut, özel olarak hazırlanan mekanizmanın içine koyuluyor ve suyu çıkarılıyor.

Hazırlanan dut suyu tekrar kazanlara koyulup, yaklaşık 3 saat kaynatıldıktan sonra pekmez oluyor.

Pekmezi hazırlayan kadınlar, bir yandan da dut suyundan pestil ve köme yapıyor. Dut suyunun içine un koyarak, cıvık hamur elde eden kadınlar, 20 dakika karıştırıyor.

Artvinli kadınlar pestil ve köme için çalışmalara başladı VİDEO





HAZIRLANAN KARIŞIM KURUMASI İÇİN GÜNEŞE BIRAKILIYOR

Hazırlanan hamur karışımı, temiz bezlerin üzerine incecik seriliyor ve kuruması için güneşe bırakılıyor.

Kuruyan hamur karışımı, pestil olarak tüketiliyor. Bir yandan da köme yapan kadınlar, cevizleri iplere sırayla diziyor.

İnci gibi dizilen cevizler, pestil için de hazırlanan hamur karışımına batırılıyor. Hamura bulanan cevizli kömeler, yine kuruması için iplere asılıyor. 2 gün bahçelerde bekletilen köme ve pestil, kuruyunca toplanıyor.





"KİLOSUNU 55 LİRADAN SATACAĞIZ"

Pekmez, pestil ve köme yapımının çok zor olduğunu anlatan Nurdan Şimşek, “Dut pekmezini hazırladık ve kilosunu 55 liradan satacağız. Alıcılarımız var. Pekmezin ardından pestil hamuru hazırlıyoruz.

Yaklaşık 20 dakika yoğuruyoruz. Daha sonra bu hamuru bahçeye götürüp, bezlerin üzerine seriyoruz ve güneşte kurumasını bekliyoruz.” dedi.





"ÇOK ZORLU BİR İŞ"

Pekmez, pestil ve köme için ailesine yardım ettiğini söyleyen Gamzenur Şimşek de “Sabah erken saatlerde kalkıyoruz ve dutları silkeliyoruz. Daha sonra bu dutlar, kazanlarda kaynatılıyor ve dutun suyunu çıkarıyoruz.

Çıkan suyu kaynatıyoruz. Bir yandan da pestil ve köme için hamur hazırlanıyor. Bu cıvık kıvamdaki hamur, bezlere seriliyor ve güneşte kuruması için bahçeye seriliyor. Çok zorlu bir iş.” diye konuştu.





"ÇOK PAHALI DİYENLER OLUYOR AMA İŞ ÇOK ZOR"

Yapımının çok zor olduğunu belirten Merve Alkan da “Alanlar, bazen ‘Çok pahalı, ucuza satın’ diyorlar ama çok zor bir iş. Sabah erken saatlerde kalkıyoruz. 2 gün sürüyor, kuruyunca da bezlerden topluyoruz.” dedi.



