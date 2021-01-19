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    Artvinli yaylacıların kar altında köye dönüş yolu

    Artvin'de yüksek ve orta rakımlı kesimlerinde etkili olan kar yağışı ile yayla ve mezralarda bulunan yaylacılar, sürüleriyle köylere dönmeye başladı.
    • AA
    • 19.01.2021 - 16:44
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 16:47
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    Artvinli yaylacıların kar altında köye dönüş yolu

    Baharla yaylalara göç eden ve yörede "yaylacı" olarak adlandırılan besicilerin çoğu, bu kış havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üzerine geri dönmemeyi tercih etti.

    Artvin'de son günlerde havaların soğuması ve kar yağışının etkili olmasıyla yaylacılar, daha alçak rakımlı köylere inmeye başladı.

    Borçka ilçesine bağlı Atanoğlu köyünde hayvancılıkla uğraşan Nihat Gülçay (61), 30 yıldır yağmur, kar, güneş demeden hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

    Kış mevsiminin hayvancılıkla uğraşan insanlar için zor bir dönem olduğunu ifade eden Gülçay, alıştığından dolayı kendisine hiçbir şeyin zor gelmediğini dile getirdi.

    Artvinli yaylacıların kar altında köye dönüş yolu VİDEO

    Artvinli yaylacıların kar altında köye dönüş yolu #1

    "30-35 SENEDİR BU İŞİ YAPIYORUM"

    Gülçay, 200 civarında koyun ve keçisi olduğunu kaydederek, "Ben geçimimi hayvancılıkla sağlıyorum. 30-35 senedir bu işi yapıyorum. 6 çocuk büyüttüm. Hepsini ekmek sahibi yapıp evlendirdim. Sağlığım elverdiği sürece hayvancılıkla uğraşmaya devam edeceğim. Kışları hayvancılık zor olsa da ben alıştım." dedi.

    Kar yağdığı için mezradan köye inmek zorunda kaldığını belirten Gülçay, baharda havaların ısınmasıyla tekrar mezralara, sonra da yaylalara çıkacağını söyledi.

    Artvinli yaylacıların kar altında köye dönüş yolu #2

    "YAYLADA EN UZUN SÜREYLE BU YIL KALDIK"

    Atanoğlu köyünün Klaskür Yaylası'nda sürülerini otlatan 68 yaşındaki İsmail Kesici de yıllardır geçimini hayvancılıkla sağladığını ifade etti.

    Yaklaşık 250 keçisi olduğunu belirten Kesici, "Baharla birlikte hayvanlarımı otlatmak için 2 bin 100 rakımlı Klaskür Yaylası'na gidiyorum. Burada yaklaşık 8 ay kalıyorum. Havalar bu yıl geç soğudu. En uzun süreyle bu yıl yaylada kaldık." diye konuştu.

    Artvinli yaylacıların kar altında köye dönüş yolu #3

    Artvinli yaylacıların kar altında köye dönüş yolu #4

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