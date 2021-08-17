ASELSAN 1200 personel alımı 2021: ASELSAN personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

ASELSAN 1200 personel alımı 2021: ASELSAN personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

ASELSAN'ın Konya’da faaliyet gösterecek olan merkezine tam 1200 personel alımı gerçekleşecek. Peki ASELSAN personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İşte ASELSAN personel alımı detayları...

ASELSAN personel alımı ile ilgili son gelişmeler, binlerce kişinin gündeminde yer alıyor.

ASELSAN'ın Konya'da faaliyet gösterecek olan merkezine tam 1200 personel alımı gerçekleşecek. Hava savunma ve füze sistemleri, komuta kontrol sistemleri, ulaştırma, güvenlik, trafik gibi ihtiyaçlar giderilecek.

800'ü nühendis 400'ü nitelikli teknisyen olmak üzere alınacak adaylar için başvuru tarihleri merak konusu oldu. İstihdam edilmek üzere çeşitli görevlendirmede yer alacak adaylar, başvuru şartları ve tarihleri hakkında bilgi almak için araştırmalara başladı.

ASELSAN personel alımı ile ilgili tüm detaylar, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız tarafından açıklandı.

Peki 2021 ASELSAN personel alımı başladı mı, başvuru şartları belli oldu mu? ASELSAN 1200 personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? İşte detaylar...

ASELSAN PERSONEL ALIMI 2021 BAŞLADI MI?

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, ASELSAN Konya'nın üretime başladığını belirterek, fabrikada 800'ü mühendis 1200'ün üzerinde çalışan olacağını bildirdi.

Personel alımı tarihi henüz belli olmazken detaylar kurumun resmi sitesi üzerinden açıklanacak.

ASELSAN İŞ BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Personel alımının ne zaman gerçekleştirileceği ve başvuru şartlarına ilişkin heniz resmi bir açıklama gelmedi. Başvuruların belirlenen tarihlerde ASELSAN'ın resmi sitesinden yapılması bekleniyor.

Alımların başlaması ile birlikte resmi ilan metnine, başvuru ekranına ve şartlarına kadar tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ASELSAN 1200 PERSONEL ALIMI

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, ASELSAN Konya'nın üretime başladığını duyurdu ve fabrikada 800'ü mühendis, 400 teknisyen olmak üzere 1200'ün üzerinde çalışanın olacağı müjdesini verdi.

İşte Altunyaldız'ın açıklaması;

"ASELSAN Konya, savunma sanayisinde gerçek büyümeye, teknoloji transferine ve bu gelişimini diğer sektörlere yaymaya yönelik son derece kıymetliydi. ASELSAN Konya, çok hızlı şekilde tamamlandı ve geçen yıl devreye alındı. Şu anda farklı projeleriyle üretime ve istihdama başladı. Her geçen gün istihdamı artıyor. İnşallah 800'ü mühendis 1200'ün üzerinde çalışanı olacak. Bu çalışmaları diğer savunma sanayi şirketleriyle tedarik alım noktasında paylaşımı olacak. Küresel anlamda onların açılımını temin etmiş olacak. Konya'daki bu çalışmalar şehrimizin savunma sanayisinde Türkiye'de ilk 3'e yerleştiğini ortaya koydu."