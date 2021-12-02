Asgari ücret 2. ve 3. toplantı ne zaman, hangi tarihte? Gözler asgari ücret toplantılarında!

Asgari ücret 2. ve 3. toplantı ne zaman, hangi tarihte? Gözler asgari ücret toplantılarında!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dün ilk toplantısını gerçekleştirdi. Asgari ücret için ilk rakamların açıklanmasının ardından 'Asgari ücret 2. ve 3. toplantı ne zaman?' sorusu araştırma konusu oldu.

Aralık ayına girmemizle birlikte en çok merak edilenler arasında şüphesiz 2022 yılı asgari ücret miktarı yer aldı.

Asgari ücret 2022 yılında ne kadar olacak? sorusunun yanıtı merak edilirken işçi, işveren ve hükümeti temsil eden 5'er kişiden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Her yıl aralık ayında düzenlenen toplantıların ardından yapılacak olan zam oranı açıklanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yapılacak diğer toplantıların ardından nihai karar açıklanacak.

Bu noktada gözler, asgari ücret için yapılacak 2. ve 3. toplantı tarihlerine çevrildi. Peki Asgari ücret 2. ve 3. toplantı ne zaman, hangi tarihte? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret 2022 zammı ve AGİ miktarını belirlemek için ilk toplantı, 1 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı yaklaşık 1 saat sürdü.

Toplantının ardından Türk-İş sigorta pirim yüklerinin azaltılmasının talep edildiğini bildirirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini ifade etti.

ASGARİ ÜCRET 2. VE 3. TOPLANTI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Asgari ücret için ikinci toplantı, 7 Aralık Salı günü Türk-İş'te, üçüncü toplantı ise 9 Aralık Perşembe günü TİSK'te olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 4 oturumla çalışmanın tamamlanacağını bildirdi.

ANKET SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ankette, işverenlere asgari ücretin en kadar olması gerektiği sorduklarını aktaran Bakan Bilgin, ''Burada ağırlıklı olarak toplanan oranın yüzde 33.9’unun 3 bin 500 ile 3 bin 750 lira arasında asgari ücretin olması gerektiği şeklinde bir kanaate sahip olduklarını gördük. 3 bin 750 ile 4 bin lira olanların oranı yüzde 13, ikinci sırada ise 3 bin 251 ile 3 bin 500 lira arasında yer alan işveren grubunu görüyoruz. Asgari ücretin hayat şartlarını nasıl etkileyeceği konusunda yapılan bir değerlendirmede, iyi etkileyeceğini, olumlu etkileyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 42,2. Bu rakamlar iyimserliğin ifadesidir. Asgari ücret ile ilgili artışların hayatı olumlu etkileyeceğine dönük beklentiler ile paralel gittiğini göstermektedir.'' ifadelerini kullandı.