Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? İşte 2021 AGİ tutar tablosu

Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? İşte 2021 AGİ tutar tablosu

Asgari geçim indirimi (AGİ), her yıl asgari ücrete yapılan zam ile birlikte artıyor. Bu nedenle ''2022 asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?'' sorusu, milyonlarca vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Bu yıl, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık Çarşamba günü yapacak.

Asgari ücret artışı ile birlikte Asgari geçim indirimi (AGİ) de artacak. AGİ'den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar, yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor

AGİ, geçtiğimiz yıl bekar biri için 268,31TL, evli ve eşi çalışmayan için ise 321,98 TL olarak açıklanmıştı. Peki, 2022 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2022 asgari ücret hesaplama tablosu...

2022 AGİ NE KADAR OLACAK?

AGİ zammı, asgari ücret artışının gerçekleşmesi ile beraber belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu yıl ilk toplantısını 1 Aralık tarihinde yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zam oranının açıklanması ile ilgili ''Aralık sonuna kadar bekleme niyetinde değiliz, aralık başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu kez erken bitirme niyetindeyiz.'' dedi.

AGİ MAAŞI NASIL ARTIRIYOR?

Çalışanlar her ay bordrolarında Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalemini görmektedir. İşverenler bu tutarı bir yandan çalışanlarına öderken diğer yandan Maliye'ye ödeyecekleri gelir vergisinden düşmektedir. Hesaplanan AGİ, çalışanlara (net ücrete ilaveten) ödenir.

AGİ'den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunmaktadır. 2021 yılı için bu tutar, bekâr bir çalışan için aylık 268,31 liraya denk gelmektedir.

2021 AGİ ÜCRET TABLOSU