Aşı olan öğrencilerine tablet veriyor! O üniversiteden teşvik kararı...

Aşı olan öğrencilerine tablet veriyor! O üniversiteden teşvik kararı...

Yüz yüze eğitim hazırlığında olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, aşılarını tamamlayan öğrencilerine çekilişle tablet hediye edeceğini duyurdu.

Üniversiteler, uzun bir dönemin ardından yüz yüze eğitime kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, tedbirin elden bırakılmaması gerektiğine dikkat çekerek okula gelecek öğrencilere aşılarını tamamlamaları dahilinde tablet hediye edileceğini duyurdu.

Bu teşvik amacıyla uygulanacak olan kararda; aşılarını tamamlayan öğrenciler arasından 10 kişiye tablet hediye edilecek.

"AŞINI OL, TABLET SENİN OLSUN"

Üniversitenin resmi Twitter hesabından duyurulan teşvik çekilişi " Aşını ol, başvurunu yap, çekilişe katıl, tabllet senin!" cümleleriyle duyuruldu.