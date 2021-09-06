Aşı olmayanlar AVM'ye girebilecek mi? AVM'ye girişte PCR testi isteniyor mu?

6 Eylül itibariyle aşı olmayan vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirildi. Peki aşı olmayanlar AVM'ye girebilecek mi? AVM'ye girişlerde PCR testi isteniyor mu? İşte ayrıntılar...

Koronavirüse karşı mücadelede en etkili silahımız olan aşı, Türkiye'de yaklaşık 98 milyondan fazla uygulandı.

Gönüllülük esasına göre yapılan koronavirüs aşıları vakaların seyrine de olumlu yansıyor. Ancak aşı olmayan vatandaşlar için 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren çeşitli kısıtlamalar uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, aşı olmayan kişiler için sinema tiyatro, konser ve şehir dışı seyahat için en az 48 saat önceden yapılmış PCR testi zorunlu olacak.

Buna göre vatandaşlar merak edilen detayları araştırıyor. En çok sorgulananlardan birisi de AVM'lere giriş oldu.

Aşı olmayanlar AVM'ye girebilecek mi? AVM'ye girişte PCR testi istenecek mi? araştırılıyor. İşte detaylar...

AŞI OLMAYANLAR AVM'YE GİREBİLECEK Mİ?

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine gönderilen genelgede, başta öğretmenler olmak üzere, eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önce hastalık geçirmemiş olanlardan, haftada iki kez PCR testi ile taranmalarının isteneceği, PCR testi sonuçlarının okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacağı belirtildi.

Genelgede, AVM'lerdeki sinema salonları için aşı veya PCR testi isteneceği belirtilmiş olmasına rağmen, AVM'lere girişlerde bir sınırlama yer almadı. Ancak girişlerde HES kodu zorunluluğu devam edecek.

AVM'YE GİRİŞTE PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Restoran, kafe gibi mekanlarda ek tedbirlerle beraber, aşı olmayanlar için ayrı yer ayrılmasının söz konusu olup olmadığı sorusuna Bakan Koca, AVM, restoran, kafeler için PCR ve benzeri bir uygulamayı şu an gündeme almadıklarını, aşılanma oranı ile birlikte salgının Türkiye'nin gündeminden giderek düşeceğini ve vaka sayılarının giderek azalacağını düşündüğünü söyledi.

Dolaysıyla yeni bir karara kadar AVM'lere girişte aşı olma zorunluluğu ve PCR testi yaptırma zorunluluğu olmayacak.