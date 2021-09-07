Aşı olmayanlar bankalara alınmıyor mu? O bankadan açıklama geldi...

Aşı olmayanlar bankalara alınmıyor mu? O bankadan açıklama geldi...

6 Eylül itibariyle uygulanan aşı olmayan vatandaşlar için PCR testi zorunluluğu bankalar için de geçerli mi merak ediliyor. Aşı olmayanlar bankaya alınmıyor mu? merak ediliyor. İşte yanıtı...

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre, aşı olmayan kişilerin, konser, sinema ve tiyatro gibi toplu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu uygulaması başladı.

Valilikler ya da kaymakamlıklarca toplu diğer etkinlikler veya faaliyetlere gidecek hastalığı geçirmemiş veya aşısız kişiler için HES kodu üzerinden test zorunluluğu getirildi.

Aynı zamanda sinema, konser, tiyatro gibi toplu faaliyetlerde de PCR testi istenecek.

Bu kapsamda vatandaşlar aşı olmayanlar bankaya girebilir mi sorusunu gündeme taşıdı. Bankada işi olan ancak henüz iki doz aşısını olmamış olanlar, "Aşı olmayanlar bankaya alınmayacak mı" merak ediyor.

Peki aşı olmayanlar bankaya gidebilir mi? İşte detaylar...

AŞI OLMAYANLAR BANKALARA ALINMIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan"PCR testi zorunluluğu" konulu genelgede yer alan detaylara göre, bankalara girişlerde aşı veya PCR testi zorunluluğu henüz bulunmuyor.

Girişlerde yalnızca ateş ölçümü ve HES kodu kontrolü yapılıyor.

Yapı Kredi şubelerine koronavirüs aşısı olmayan banka müşterilerinin alınmayacağı iddiası sosyal medyada çok tartışıldı.

YAPI KREDİ'DEN AÇIKLAMA

İddialar sonrası Yapı Kredi'den açıklama yapıldı. İddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklanırken ilgili devlet kurumlarının aldığı kararlar doğrultusunda tedbirlerin sürdürüldüğü belirtildi.