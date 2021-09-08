Aşı olmayanlar İETT'ye binebilir mi? Toplu taşımada PCR zorunluluğu var mı?

Aşı olmayanlar İETT'ye binebilir mi? Toplu taşımada PCR zorunluluğu var mı?

Aşı olmayan vatandaşlar için PCR testi zorunluluğu 6 Eylül itibarıyla başladı. Peki koronavirüs aşısı olmayanlar İETT'ye binebilecek mi? Toplu taşımada PCR testi zorunluluğu var mı? İşte detaylar...

6 Eylül'den itibaren aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu bulunuyor.

Şehir içi otobüs hatlarından olan İETT'ye binerken aşı zorunlu mu? sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Metro, metrobüs ve otobüste PCR testi zorunlu mu? Aşı olmayanlar toplu taşımaya binebilir mi? İşte ayrıntılar...

AŞI OLMAYANLAR İETT'YE BİNEBİLİR Mİ?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen "PCR testi zorunluluğu" konulu genelgede yer alan bilgilere göre, İETT otobüslerinde ve toplu taşıma araçlarında aşı ve PCR testi zorunluluğu olmayacak ancak HES kodu tanımlama şartı devam edecek.