Aşı olmayanlar kafe ve restoranlara gidebilir mi? Mekanlara girişte PCR testi isteniyor mu?

6 Eylül itibariyle aşı olmayan vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirildi. Peki aşı olmayanlar kafelere girebilecek mi? Restoranlara girişlerde PCR testi zorunlu mu? İşte ayrıntılar...

Koronavirüse karşı mücadelede en etkili silahımız olan aşı, Türkiye'de yaklaşık 98 milyondan fazla uygulandı.

Gönüllülük esasına göre yapılan koronavirüs aşıları vakaların seyrine de olumlu yansıyor. Ancak aşı olmayan vatandaşlar için 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren çeşitli kısıtlamalar uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, aşı olmayan kişiler için sinema tiyatro, konser ve şehir dışı seyahat için en az 48 saat önceden yapılmış PCR testi zorunlu olacak.

Buna göre vatandaşlar merak edilen detayları araştırıyor. En çok sorgulananlardan birisi de kafe ve restoran gibi oturma mekanları oldu.

Aşı olmayanlar kafelere girebilecek mi? Restoranlara girişte PCR testi istenecek mi? araştırılıyor. İşte detaylar...

AŞI OLMAYANLAR KAFE VE RESTORANLARA GİDEBİLİR Mİ?

çişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine gönderilen genelgede, başta öğretmenler olmak üzere, eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önce hastalık geçirmemiş olanlardan, haftada iki kez PCR testi ile taranmalarının isteneceği, PCR testi sonuçlarının okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacağı belirtildi.

Genelgede, kafe ve restoranlarda aşı olmayan vatandaşlardan PCR testi talep edilmesi gibi bir uygulama bulunmuyor ancak HES kodu ile girişler devam edecek.