Aşı olmayanlar şehirler arası seyahat edebilecek mi? Yola çıkmadan önce...

Aşı yaptırmamış vatandaşlar için uygulanacak olan bazı kısıtlamaların içerisinde şehirler arası seyahate dair de detaylar bulunuyor. Peki aşı olmayanlar seyahat edebilecek mi? İşte ayrıntılar...

Türkiye'de 6 Eylül'den itibaren 81 ilde olmak üzere aşı olmamış vatandaşlar için PCR testi zorunluluğu uygulanacak.

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulamasını devreye alacağız." dedi.

Seyahat kısıtlamaları pandemi süreci boyunca vatandaşların en sık araştırdığı konular arasında. Yeni kararın akabinde ise "Seyahat kısıtlaması var mı, Aşı olmayanlar şehirler arası seyahat edebilecek mi?" soruları gündeme geldi.

Peki aşı olmayanlar seyahat edebilecek mi? İşte yanıtı...

AŞI OLMAYANLAR ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT EDEBİLECEK Mİ?

Türkiye, koronavirüse karşı aşılama uygulamalarında gönüllülük esasını temel alıyor. Bu nedenle vatandaşlar, aşı olmak zorunda değil.

Ancak toplum sağlığı baz alındığında aşı olanlar ile olmayanların bir noktada ayrılması gerektiği düşünüldü. Resmi makamlardan aşı olma çağrıları devam ederken, aşısını henüz olmayanlar için PCR testi uygulaması yapılacak.

Bu noktada şehirler arası seyahate dair ayrıntılar da valiliklere gönderilen genelgede yerini aldı.

ULAŞIMDA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU

Genelgeye göre;

"Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunacak.

Bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek."