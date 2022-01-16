Aşı olmayanlar sinema, konser ve tiyatroya gidebilecek mi 2022?

Koronavirüs aşısı olmayanlar ve eksik aşısı olanlar, PCR testi ile ilgili son kararın ardından sinema, konser ve tiyatro faaliyetlerine katılabilecekler mi merak ediliyor.

Türkiye'de 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren belirli etkinlik ve faaliyetlerde "aşı olmayan" veya "eksik aşılı" vatandaşlar için negatif PCR testi ibraz zorunluluğu getirilmişti.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine Koronavirüs salgınının son dönemdeki seyri ve toplum sağlığına etkisiyle ilgili olarak yazı gönderdi.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirdiği yazıda aşısız kişilerin PCR testi zorunluluğu bilgisi paylaşıldı.

Buna göre koronavirüs aşısı olmayan kişilere getirilen PCR testi zorunluluğu kaldırıldı. Böylece aşısız vatandaşların toplu etkinliklerde, seyahatlerde vb. durumlarda test yaptırmasına gerek kalmadı.

Aşısız vatandaşlar ise "Aşı olmayanlar sinema, konser, tiyatroya gidebilir mi" sorusunu gündeme taşıdı. Peki aşı olmayan vatandaşlar sinemaya gidebilir mi? Konser ve tiyatroda test zorunluluğu kaldırıldı mı? İşte detaylar...

AŞI OLMAYANLAR SİNEMA, KONSER VE TİYATROYA GİDEBİLİR Mİ?

Yeni karara göre bundan sonra aşısız bireyler PCR testi vermeden toplu alanlara girebilecek ve seyahat edebilecek.

Kararda; "Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatlerden önce; konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce; Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapan personele, tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlara, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Böylece aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden;