Aşı olmayanlar sinemaya gidebilir mi? Biletiniz yanmasın...

Aşı olmayan vatandaşlar için 6 Eylül itibariyle yeni bir dönem başlıyor. Buna göre, 2 doz aşı olmayanların kalabalık yerlere girişleri PCR testi ile sağlanacak. Peki sinemaya girişte PCR zorunlu mu?

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelgeyle 6 Eylül'den itibaren konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklerde, aşı olmamış kişilere son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sorgulaması zorunluluğu getirildi.

Gönüllülük esasına göre devam ettiği belirtilen aşı uygulamalarında vaka sayılarının artışı ile birlikte aşı olmayanlar PCR testi ile sosyalleşecek.

Peki bu durum sinemalar için de geçerli mi? Aşı olmayanlar sinemaya gidebilecek mi? Sinemaya girişlerde PCR testi zorunlu mu? İşte ayrıntılar...

AŞI OLMAYANLAR SİNEMAYA GİDEBİLİR Mİ?

Konser, sinema ve tiyatro gibi kalabalık mekanlardaki etkinliklere katılmak isteyen aşısız vatandaşlar için de yeni bir dönem başlıyor. Bu kişiler etkinliklere katılmak için 48 saat önce PCR testi yaptıracak ve etkinlik öncesinde sonucunu göstermek zorunda olacak.

İçişleri Bakanlığınca 81 il Valiliğine gönderilen "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelgede şu ibareler yer aldı:

"6 Eylül 2021 pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecek."