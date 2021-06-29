Aşı sonrası ateş ne zaman başlar? Aşı sonrası çıkan ateşi düşürme yöntemleri

Koronavirüs aşısı olanlar, aşılama sonrası hangi belirtilerin olduğunu, ateş olup olmadığını merak ediyor. Peki, korona aşısından sonra ateş olur mu? Ne kadar sürede geçer?

Koronavirüsü aşabilmek için, herkesin aşı olması gerekirken, aşının belirtileri ve varsa yan etkileri araştırılmaya başlandı.

Aşı olanlar deneyimlerini paylaşıyor ancak herkes aynı belirtiyi göstermeyebiliyor. Bu nedenle aşıdan sonra ateş olup olmadığını, olursa bunun ne kadar süre içerisinde geçeceği ve nasıl geçeceği merak ediliyor.

Aşı yaptırmaya hazırlanan ya da aşısını olan vatandaşlar bu konuda daha net ve detaylı bilgilere ulaşmak istiyor.

Peki, aşı sonrası ateş olur mu? Ne kadar sürer ve nasıl geçer? İşte aşı hakkında detaylı bilgiler..

AŞI SONRASI ATEŞ OLUR MU?

Aşılarla ilgili yan etkiler 1 ya da 3 gün içerisinde kendisini gösterirken, günlük yaşamı etkilemeyecek kadar hafif seyredilir. Aşı sonrası; b<>aş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, kas ağrıları ve hafif derecede ateş gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Ancak bu belirtiler aşı yaptıran herkes için geçerli olmayabilir.

ATEŞ DÜŞÜRMEK İÇİN NE YAPILMALI?

Hafif ateş ve titreme karşısında yeterince sıvı tüketimi ve istirahat faydalı olurken, yine belirlenen sürenin ardından parasetamol içeren ağrı kesici alınması önerilmektedir.