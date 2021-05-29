Aşı yaptırmamak kul hakkına girer mi? Diyanet yanıtladı..

Aşı yaptırmak istemeyen vatandaşlar, salgın döneminde aşı yaptırmamanın kul hakkına girip girmediği merak ediyordu. Diyanet, aşı yaptırmamak kul hakkına girer mi sorusunu yanıtladı. İşte yanıtı..

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ederken, aşı sırası geldiği halde korktuğu için aşı yaptırmayan vatandaşlar bulunuyor.

Tam da bu noktada Diyanet, sırası geldiği halde aşı yaptırmayan vatandaşların merak ettiği aşı yaptırmamanın dini hükmü nedir, kul hakkına girer mi? sorusuna yanıt verdi.

Peki aşı yaptırmamak kul hakkına girer mi? İşte İşte Diyanet'in açıklaması...

AŞI YAPTIRMAMAK KUL HAKKINA GİRER Mİ?

Din İşleri Yüksek Kurulu, koronavirüsle mücadele kapsamında aşı sırası geldiği halde aşı yaptırmayan vatandaşlara ilişkin uyarı da bulundu.

Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında toplanan Din İşleri Yüksek Kurulu, "Toplum sağlığını tehdit eden salgın hastalıklara karşı aşı yaptırmamak kul ve kamu hakkı olarak değerlendirilebilir mi?" sorusu üzerine müzakereler gerçekleştirdi.

Yapılan değerlendirmelerin sonunda, salgın döneminde aşı yaptırmamanın kul ve kamu hakkı olarak değerlendirilebileceği belirtildi.

Yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

''Bilimsel usullere uygun olarak üretilen, alanında uzman hekimlerce salgın hastalıklara karşı koruyucu olduğu belirtilen aşıların kullanımı dinen de uygundur. Buna göre toplum sağlığını tehlikeye atacağı konusunda galip zan bulunan durumlarda gerekli tedbirlere uymamak, kul ve kamu hakkı ihlali olur.''

Bulaşıcı hastalıklarda sağlığın korunması için önleyici tedbirlere başvurulmasının dini gerekliliklerden olduğunun da altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Hastalık risklerine karşı dikkatli olunması ve özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı gereken tedbirlerin alınması dinimizin bir emridir. Nitekim Allah Resûlü, bu bağlamda 'Bir yerde salgın hastalık çıktığını duyarsanız oraya girmeyin, bulunduğunuz yerde salgın hastalık varsa o bölgeden de ayrılmayın' buyurarak karantina uygulamasına dikkat çekmiştir.

Bir diğer hadis-i şerifinde de 'Bulaşıcı hastalık taşıyanın taşımayanla aynı ortamda bulunmasını engelleyiniz' buyurarak salgın hastalığa karşı tedbirli ve ihtiyatlı bir yol takip edilmesini vurgulamıştır. Hz. Peygamber, bulaşıcı hastalığı olan bir kişinin biatını ona dokunmadan alarak bu konudaki hassasiyetini fiilen de göstermiştir.''

Açıklamada son olarak, ''Sağlık otoriteleri tarafından ‘salgın’ olarak ilan edilen bir hastalığa karşı gerekli tedbirlerin alınması ve gerekli tedavilerin uygulanması noktasında Müslümanlar üzerlerine düşen görevi yapmakla dinen mesuldürler.'' sözlerine yer verildi.