Aşı yaşı kaça indi? Aşılama yaşında son durum 2021..

Aşı yaşı kaça indi? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 18 yaşa düşen aşılamayla ilgili, yeni bir duyuru gelip gelmediği merak ediliyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında aşılama tüm hızıyla devam ederken, BioNTech ve Sinovac aşılarının ülkemize gelmesiyle birlikte aşı yaşı 18'e kadar indi.

Aşı yaşının 18'e indirilmesinin ardından vatandaşlar, "Aşı sırası kimde?Aşı yaşı kaça indi? Yeni bir açıklama geldi mi?" Sorusunu araştırmaya başladı.

18 YAŞ ALTI AŞI OLABİLECEK Mİ?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmalarında, yaş sınırı gittikçe düşüyor. Geçtiğimiz haftalarda 18 yaşa kadar düşen aşılama sırası, 16 yaşa kadar indi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı karara göre, 16 yaş ve üstü vatandaşlar aşı randevusu alabilecek.

AŞI ONAM FORMU NEDİR, ZORUNLU MU?

Aşı yapılanlara “hastaya konulan teşhis, uygulanacak tedavi ve oluşabilecek riskler açısından bilgilendirme ve tıbbı işlem için hastanın rızasına alma” amacı taşıyan ONAM formu imzalatılacak.

Rutin olarak yapılan 13 aşıda alınmayan bu belgenin, salgın döneminde acil aşılama kararı alınması ve bu aşıların henüz ruhsat almamaları nedeniyle sorumluluğun vatandaşla paylaşılması için gerektiği öğrenildi.