Aşık olanlar buraya! İşte erkeklerin kalbine giden en etkili yol...

Aşık olan, sevdiği erkeği tavlamaya çalışanlar hangi yöntemleri deneyeceğini merak ediyor. Erkeklerin kalbine giden birden fazla yöntem olduğu söyleniyor ancak hepsi etkili olmayabilir.

Sevdiği erkeği etkilemeye çalışanlar, "erkeklerin kalbine giden yollar" başlığı ile arama yapıyor.

Sevdiği erkeği etkilemek için en net bilgilere ulaşmak isteyenler, hangi yöntemlerin doğru olduğunu öğrenmek istiyor.

Bazıları doğru yöntemleri uygularken, bazıları ise birden fazla yöntem olduğunu düşünüyor.

Ancak erkekleri etkilemenin en önemli ve tek yolu ise yemek..

En lezzetli yemeği yapan hatta "annesinin eli değmiş" gibi en güzelini ortaya çıkaran, sevdiği erkeği tavlamayı başarıyor.

ERKEĞİN KALBİNE GİDEN EN ETKİLİ YOL..

Erkekler için aslında tek bir gerçek vardır, o da yemektir. Sevdiği erkeği etkilemek isteyenler haberi okurken, bir yandan kağıt kalem ile not almaya başlasın..

İşte erkeklerin kalbine giderken yapılması gereken yemekler;

MANTI

Mantıyı sevmeyen yoktur. Hele anne mantı olursa tadından yenmez. Eğer sevdiğiniz erkeği etkilemek istiyorsanız, ona ellerinizle mantı açın.

İç harcı için;

1 kilogram kıyma

2 adet soğan

Tuz

Pul biber

Karabiber

Nane

Hamuru için;

9-10 bardak un

3-4 bardak ılık su

Tuz

YAPILIŞI

Un, su ve tuzu yoğurup sert bir hamur elde edin.

Üzerini kapatıp dinlenmesi için bekletin.



Soğanları rendeleyip suyunu iyice sıkın.

Baharatlarla beraber kıymayı yoğurun.

Hamuru dinlendirdikten sonra bezelere ayırın.

Tezgahı unlayıp her bezeyi oklava ile açın.

Açtığınız hamurunuzu istediğiniz büyüklükte kesin.

Kestiğiniz hamura kıymalı harcı yerleştirip, uçlarını birbirine yapıştırarak kapatın.

Kaynayan suya tuz ilave edin ve mantıları içine atıp pişirin.

Tereyağını tavada eritin.

Üzerine salça ekleyip kavurun.

Az miktar su ile açın ve kaynatın.

ÇİĞ BÖREK

Yapımı kolay değil ama sevmeyeni yoktur. Çiğ börek yapabilen, sevdiği erkeğin kalbine giden yola ulaşmış olabilir. Bizden söylemesi..

Hamuru için:

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı sirke

3 su bardağı un(Kıvama göre artırılabilir)

HARÇ MALZEMELERİ

250 gram kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

Çok az su

Kızartmak için:

1/2 su bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI

Kıymalı bir harç hazırlayın.

Harç hazır olunca, hamuru yoğurmaya başlayın.

Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edin.

Hamuru ufak bezelere ayırın.

Bir merdane yardımıyla orta büyüklükte bir tabak boyutunda açın.

Açtığınız hamurun ortasına kıymalı harçtan koyun ve yarım ay şeklinde kapatın.

Kenarlarının iyice yapışmasını sağlamak için, bir kapak yardımıyla kesin.

Kızgın yağda kızartın.

KARNIYARIK

Annelerin en lezzetli yaptıkları yemeklerin başında gelen karnıyarık, erkeklerin en çok tercih ettiği yemekler arasında yer alıyor.

MALZEMELER

200 gr kıyma

6 küçük boy patlıcan

3 soğan

4 domates

Yarım çay bardağı zeytinyağı

9 küçük sivri biber

10 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Önce patlıcanları soyarak, bir tavada hafifçe kızartın.

Kızarttığınız patlıcanları soğumaya bırakın.

Bu arada iç harcı hazırlamaya başlayabilirsiniz.

Soğanları ince ince doğradıktan sonra kavurun.

Üzerine kıymayı ekleyerek, suyunu çekene kadar kavurmaya devam edin.

4 diş sarımsağı ve 3 sivri biberi ilave edin.

Kyma pişene kadar devam edin.

Domatesi koyun ve suyunu çekene kadar pişirin.

İndirmeye yakın maydanozu koyarak ateşten alın.

Patlıcanların içini açarak hazırlanan içten hepsine eşit oranda paylaştırın.

Tüm patlıcanların üzerine domates dilimi, biber ve sarımsak koyarak ister tencerede isterseniz önceden ısıtılmış fırında pişirmeye alın.

KÖFTE PATATES

Yapması çok basit ve yemesi çok lezzetli olan köfte patates, oldukça iyi bir birliktelik. Hem pratik hem de günü kurtarmaya yeter.

MALZEMELER

Orta yağlı kıyma (600 gr.)

1 adet soğan

Bayat ekmek içi

1 adet yumurta

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Yağlı kıymayı bir kabın içine aldıktan sonra 1 adet yumurta, rendelenmiş 1 adet soğanı kaba ekleyin.

Ardından bayat ekmek içi, kimyon, tuz ve karabiberi ekleyerek, iyice yoğurun.

Köftenizi yoğurduktan sonra kabın ağzını streç filmle kapatın ve en az 30 dakika kadar buzdolabında dinlenmeye bırakın.

Köftenizi buzdolabından aldıktan sonra ellerinizi ıslatın ve şekil vermeye başlayın.

Ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak, yassı biçimde şekil verin.

Son olarak tavanıza biraz yağ ilave edin ve ısıtın.

Ardından köfteleri kızarmaya bırakın.

KURU FASULYE- PİLAV

Az kuru, az pilav değil… İkisinden çok, ikisinden silme doldur. Bu lezzeti herkes tutturamıyor ancak tutturanlar bir adım öne geçti bile..

MALZEMELER

1 kase kuru fasulye

500 gram kuşbaşı

1 orta boy kuru soğan

2 sivri biber

1 kırmızı biber

1 büyük boy domates

1 yemek kaşığı salça

Sıvı yağ

YAPILIŞI

Fasulyeleri bir gece önceden ıslatın.

Sabah bol suda yıkayıp haşlamak için, tencereye alın.

Eti düdüklü tencerede haşlamaya alın.

İkisi haşlandıktan sonra bir tencere içerisine sıvı yağı koyup, soğanları kavurun.

Soğanlar kavrulduktan sonra etleri içerisine koyun.

Biberler eklendikten sonra, salça ilavesiyle kavrulmaya devam edin.

Fasulye ve domates ekleyip, baharat ve tuzu koyun.

Etin kalan suyunu ekleyip, pişirmeye devam edin.

YAPRAK SARMA

İnce, kalem gibi sarılmış bir yaprak sarmasına hiçbir erkek hayır diyemez. Hafif ekşimsi tarafıyla, tadından yenmez.

MALZEMELER

½ gram asma yaprağı

1 tane limon

Zeytinyağı

İÇ HARCI

2 tane kuru soğan

1,5 bardak pirinç

Maydanoz

1 kaşık salça

Karabiber

Kırmızı pul biber

Kimyon

Nane

Tuz

2 kaşık sıvı yağ

YAPILIŞI

Yaprakları sıcak suya koyun, biraz bekletin.

Ardından yıkayıp süzün.

Geniş bir kabın içine soğanları rendeleyin.

Üzerine zeytinyağını koyun.

Ardından baharatlarını salçasını ve maydanozunu ekleyin. İyice karıştırın.

Yaprakları teker teker açın ve geniş tarafına içten biraz koyun ve ince yerine doğru sarın.

Tüm yapraklara aynı işlemi yapın ve tencerenin dibine yırtılmış yaprakları serip, üzerine sardığınız yaprakları koyun.