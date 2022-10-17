Asıl görüntüsü çok farklıymış! Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi görenleri şaşırtıyor

Osmanlı Devleti'nin en önemli padişahlarından olan Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi görenleri şaşırtıyor. Türkiye'de yaşayan İranlı bir ressam Reza Hemma-Tirad, 36 padişahın portresini çizdi.

Yüzyıllar boyunca dünyaya hükmeden Osmanlı Devleti'nin padişahlarının karakter özelliklerinin yanında fiziksel özellikleri de merak ediliyor. Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi ise görenleri şaşırttı. Türkiye'de yaşayan İranlı bir ressam olarak bilinen Reza Hemma-Tirad tarafından 36 padişahın portresi yapıldı.

Ünlü ressam tarafından yapılan portreler ile bildiğimiz Osmanlı padişahları portreleri arasında büyük bir fark olduğu görülüyor. Hayatını Türkiye'de devam ettiren İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 sene boyunca tarihçilerle çalışmıştır.

Zihinlerdeki görüntülerden daha farklı

Toplamda 36 padişahın portresini yapan ismin eserleri zihinlerdeki padişah görüntülerinden farklı olarak nitelendiriliyor.

İşte Fatih Sultan Mehmet başta olmak üzere diğer bazı padişahların gerçeğe çok benzeyen portreleri...

Fatih Sultan Mehmet:





Yavuz Sultan Selim:





Osman Gazi:





Kanuni Sultan Süleyman:



