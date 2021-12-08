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    Aşiret düğününde yapılan takı töreni, görenleri hayrete düşürdü

    Aşiret düğününde yapılan takı töreni, görenleri hayrete düşürdü

    Digor Aşireti'ne ait düğünde takılan yüksek miktardaki takılar anons edilirken, paraların balya şeklinde masaya koyulması dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 16:11
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 16:27
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    Türkiye'de çok bilinen Kars ili aşiretlerinden Digor Aşireti, geçtiğimiz günlerde bir düğün gerçekleştirdi.

    Lüks bir salonda gerçekleşen düğünde takı töreni yapıldı.

    Aşiretin adetleri arasında yer alan takı masası ve takılan takıların duyurulması sırasında, yüksek miktarlar dikkat çekti.

    BALYALARI MASAYA KOYDULAR

    Davetlilerin isimlerinin sayılarak taktıkları takı miktarının söylendiği düğünde, bir davetlinin 10 bin 300 lira taktığı anons edilirken, masaya koyulan balyalar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Aşiret düğününde yapılan takı töreni, görenleri hayrete düşürdü ViDEO

    PARAYI SAYMAKTA ZORLANDILAR

    Dolar ve euroların da olduğu takı masasındaki şahısların, parayı saymakta güçlük çektiği görüldü.

    ABD'DEKİ DÜĞÜNLERİ DE ÇOK KONUŞULDU

    Digor Aşireti, geçtiğimiz aylarda da ABD'nin Los Angeles eyaletinde gerçekleştirdiği bir düğünle gündeme gelmişti.

    Aşiret düğününde yapılan takı töreni, görenleri hayrete düşürdü #1

    Aşiret düğününde yapılan takı töreni, görenleri hayrete düşürdü #2

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