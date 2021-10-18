Asırlık lezzet: Tulumba tatlısının hikayesi

Hatay'da müşebbek, Adana'da kıvrım tatlı, Eskişehir'de ballı ballı olarak da bilinen Osmanlı'dan günümüze uzanan "Tulumba" tatlısının hikayesi...

Lezzetli hamurun kızgın yağla buluşmasının ardından altın sarısı rengiyle şerbete bulanmasıyla yapılan Tulumba tatlısıı, Türk mutfağının biricik lezzetlerindendir.

Basit tarifi ve çıtır lezzetiyle seyyar arabalarda sokakları gezen Tulumba, Osmanlı Mutfağı'ndan günümüze kadar ulaşmıştır.

Şerbetli tatlıların en sevilenlerinden olan Tulumda, ekonomik olmasıyla da çoğunluk tarafından çokça tercih edilmektedir.

Peki Tulumba nasıl yapılır, adı nereden geliyor? İşte hikayesi...

TULUMBA TATLISININ HİKAYESİ

Tulumba tatlısı, kızartılmış hamurun şekerli bir şurup içinde servis edildiği bir Türk tatlısıdır.

Balkan kültüründen Osmanlı saray mutfağına giren tulumba tatlısı, şölen sofralarının vazgeçilmezlerindendir.

Bu tatlı adını yapılış yönteminden alıyor, çünkü ince bir hortumun (yani tulumba) içinden sıkılıp kızgın yağa atılan hamurla yapılıyor.

Tulumba İtalyanca’da da hortum anlamına gelen Tromba kelimesinden geliyor. Trombom enstrümanı da aynı kökten geliyor.

TULUMBA TARİFİ

Hamuru için;

2 su bardağı su

2,5 su bardağı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı toz şeker

Yarım çay kaşığı tuz

3 adet yumurta

3 yemek kaşığı irmik

1 yemek kaşığı limon suyu

Şerbeti İçin;

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

2 yemek kaşığı limon suyu

İsteyen değişiklik yapıp, şerbete ek olarak 2 paket vanilya da ekleyebilir veya 1 çay kaşığı tarçın ile tatlandırır.

Kızartmak İçin;

Ayçiçek yağı

TULUMBA TATLISI NASIL YAPILIR?

İlk önce tatlının şerbetini hazırlayarak tarife başlayın.

Şerbeti için şekeri ve suyu uygun bir tencereye alın, kaynamaya başladığında kısık ateşte 30-35 dakika koyu kıvam alana kadar kaynatın, limon suyunu ekleyin ve ılınmaya bırakın.

Şerbetin tamamen soğumasını bekleyin veya buzdolabına kaldırın. Şerbet çok soğuk olması gerekiyor, şerbet tamamen soğuduktan sonra hamuru hazırlayabilirsiniz.

Su ve tereyağını tencerenin içinde eritin. İçerisine un koyup sürekli olarak çırpın.

Oluşan hamuru 15 dakika dinlendirdikten sonra içine yumurtaları kırın. İyice karıştırarak hamura şekil verin.

Derin bir tencerenin içerisinde yağı kızdırıp içine atın. Güzelce kızartın.

Hamurları kızarttıktan sonra şerbetin içine atıp, bir süre sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...