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    Aşk Çağırırsan Gelir 6 Mayıs 2022 Vizyonda

    Yapımcılığını Projes Film Cesur Taş ve Selçuk Altaş’ın üstlendiği romantik komedi filmi 6 Mayısta vizyona giriyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2022 - 11:27
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    Aşk Çağırırsan Gelir 6 Mayıs 2022 Vizyonda

    Senaryosunu Altın Portakal ödüllü Emre Kavuk un yazdığı filmin yönetmen koltuğunda yine Emre Kavuk var. Başrollerini Keremcem, Melis Babadağ,   Cihan Ercan, Deniz Işın Ve Sera Tokdemir Ve Gürgen Öz’ ün paylaştığı filmde  bir çok ünlü oyuncu yer alırken Hakan Yılmaz Ve Birol Güven gibi konuk oyuncular filme ayrı bir renk katıyor. Karadeniz’in eşsiz güzelliklerine sahip Ordu’ da çekilen bu filmi keyifle seyredecek ve kesinlikle çok eğleneceksiniz.

    ÖZET:

    ‘Aşk Çağırırsan Gelir’ birbirinden farklı 5 çiftin bir gün içerisinde geçen komik hikâyesini anlatıyor.

    Artık aşık olmak istediğini söyleyen kahramanımızın bu isteğine kader kayıtsız kalmaz ve ona aşkı getirecek olaylar zincirini başlatır.

    Bu olaylar zincirinde birbirinden farklı 5 çiftin komik hikayesine tanık olurken yaptığımız her hareketin bir başkasının hayatında bir dönüm noktası olduğunu ve yaşanan her talihsizliğin aslında iyi bir şeylere vesile olabileceğini anlarız.

    Aşk Çağırırsan Gelir 6 Mayıs 2022 Vizyonda #1


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