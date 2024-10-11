Askeri kamuflaj desenli 'mekik kelebeği' Giresun'da görüldü

AA

Mekik kelebeğine (daphnis nerii), daha çok Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde rastlanılıyor.

Kelebek ancak bu kez Giresun'da görüldü.

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü personeli, kurumun bahçesinde farklı bir türde kelebeğe rastladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü yetkililerince incelenen kelebeğin türünün, mekik kelebeği olduğu tespit edildi.

BOYU İRİ VE HAVADA ASILI DURABİLİYOR

İri boy ve renkli, uzun ince kanatlarıyla dikkati çeken mekik kelebeği, en hızlı kanat çırpan ve havada asılı durabilen kelebek türü olarak biliniyor.

SADECE GECE UÇABİLİYOR

Yalnızca gece uçabildiği belirtilen mekik kelebeği, geniş yapraklı ağaç, süs sarmaşığı, zakkum ve sebze yapraklarıyla besleniyor.

BAZI BÖLGELERDE GÖRÜLDÜ

Kanatları yeşil, kahverengi, pembe ve sarı renklerle bezeli mekik kelebeği daha önce de Türkiye'nin bazı bölgelerinde görüldü.