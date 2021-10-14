Askerlik durum sorgulama: 'Yoklama kaçağı olarak aranmaktasınız' ne demek?

Askerlik durum sorgulama: 'Yoklama kaçağı olarak aranmaktasınız' ne demek?

Binlerce vatandaş kendilerine ulaşan "yoklama kaçağı olarak aranmaktasınız" mesajı sonrasında "yoklama kaçağı nedir, nasıl sorgulanır" araştırıyor.

“Yoklama kaçağı olarak aranmaktasınız” mesajını alan vatandaşlar arama motorlarında bu mesajın ne demek olduğunu sorguluyor.

Yoklama başvuruları ve yoklama kaçağı başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, ‘’1 Ocak 2021'de askerlik çağına girecek 2002 doğumlu yükümlülerden kanuni erteleme hakkı bulunmayanlar ile ertelemeleri 2021 yılı içinde sona ereceklerin 1 Ocak-31 Aralık 2021 tarihlerinde yoklamalarını yaptırmaları gerekiyor’’ şeklinde bir duyuru yapıldı.

Askerlik yeri belli olmuş adayın zamanında teslim olmaması ile ilgili olan yoklama kaçağı, cezai işleme de tabi tutuluyor.

Peki, yoklama kaçağı cezası nedir? Yoklama kaçağı olarak aranmaktasınız” mesajı ne demek? İşte Yoklama kaçağı sorgulama…

YOKLAMA KAÇAĞI OLARAK ARANMAKTASINIZ” MESAJI NE DEMEK?

Askerlik çağına gelen ve askerlik görevini henüz yerine getirmeyen kişilerin karşısına çıkan 'Yoklama kaçağı olarak aranmaktasınız' mesajı geliyor.

YOKLAMA KAÇAĞI CEZASI 2021

Yoklama kaçağı, saklı ve bakayalar Askeralma Kanununun 24’üncü maddesinin birinci fıkrası esaslarına göre idari para cezasıyla cezalandırılır.

Bunlardan kendiliğinden gelenler her gün karşılığı 5 Türk Lirası, yakalananlar ise 10 Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılır. Bu fıkra kapsamında belirlenen idari para cezalarının yeniden değerlemesinde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin yedinci fıkrasındaki idari para cezasının bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınarak uygulanır.

İdari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

YOKLAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yoklama işlemlerini e-Devlet üzerinden yapacak kişiler, 'www.turkiye.gov.tr' adresindeki 'asal yoklama başvurusu' linkinden, vesikalık fotoğraflarını ve gerekli formları ekledikten sonra T.C. kimlik kartları ve varsa sağlık durumlarına ilişkin raporlarıyla aile hekimlerine müracaat edebilirler.

Yoklamalarını askerlik şubesi üzerinden yaptıracak kişiler ise, T.C. kimlik kartları, varsa öğrenim belgesi, sürücü belgesi, meslek veya sanatlarına ilişkin bonservis, sertifika, kurs belgesi ve sağlık durumlarına ilişkin raporlarını yanlarında getirmelidir.

Yurt dışında bulunan yükümlüler, yurt dışı temsilciliklerine veya yurt içinde en yakın askerlik şubesine başvurarak yoklamalarını yaptırabilirler.

Engelli yükümlülerin, e-Devlet üzerinden engelli sağlık kurulu raporunun Sağlık Bakanlığından elektronik ortamda alınarak Milli Savunma Bakanlığına asker alma işlemleri için paylaşılmasına açık rıza onayı vermeleri gerekmektedir. Açık rıza onayı vermeyen/veremeyen engelli yükümlülerin kendisi veya kanuni vasisinin en yakın askerlik şubesine giderek yoklama işlemlerini tamamlatması gerekmektedir.

2021 içinde lise ve üzeri seviyedeki okullardan mezun olan yükümlülerden, erteleme hakkını kullanmak isteyenlerin, 31 Aralık 2021'e kadar dilekçe ve mezuniyet veya ilişik kesme belgeleri ile en yakın askerlik şubesine müracaat etmeleri veya e-Devlet üzerinden başvurmaları gerekmektedir.



