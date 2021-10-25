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    Askerlik sevk belgesi ne zaman alınır? e-Devlet sülüs (sevk) belgesi alma ekranı 2021

    2021 Kasım celbinde askerlik görevini yerine getirecek olanlar, askerlik evrak alma tarihlerini araştırıyor. Peki askerlik evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi nedir? İşte sülüs belgesi alma ekranı...
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2021 - 19:12
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    Askerlik sevk belgesi ne zaman alınır? e-Devlet sülüs (sevk) belgesi alma ekranı 2021

    2021 Kasım celbinde askerlik görevini ifa edecek yükümlülerin merakla beklediği askerlik yerleri, geçtiğimiz günlerde MSB tarafından açıklandı.

    Askerlik celp yerlerinin açıklanmasının ardından yükümlüler, sevk tarihi için beklemeye koyuldu. Öte yandan celp bilgilerinde yer alan bazı ifadeler de araştırma konusu oldu.

    Bunlardan biri de askerlik evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi oldu. Sevk başlangıç ve bitiş tarihinin ne anlama geldiğini merak edenler, ''Askerlik evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi nedir?'' sorusuna yanıt arıyor.

    Peki askerlik evrak alma bitiş tarihi nedir? Sülüs (sevk) belgesi ne zaman alınır? İşte 2021 e-Devlet sülüs (sevk) belgesi alma ekranı....

    SÜLÜS KAĞIDI NEDİR, NE ZAMAN ÇIKAR?

    Silah altına alınan yükümlülerin kışla bilgilerinin yanı sıra birliğe teslim olma tarihini de içeren yazılı belgeye sülüs bir diğer adıyla sevk belgesi denmektedir.

    Celp yerlerinin duyurulması ardından erişime açılan sevk belgesi, e-Devlet giriş işlemi yapıldıktan sonra görüntülenip çıktısı alınabiliyor.

    Askerlik sevk belgesi ne zaman alınır? e-Devlet sülüs (sevk) belgesi alma ekranı 2021 #1

    SEVK BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ NEDİR?

    Sevk başlangıç tarihi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını ifade etmektedir.

    Sevk bitiş tarihi ise askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin son gününe işaret eder.

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından alınan kararla beraber "Sevk Başlangıç/Bitiş" tarihlerinin "Evrak Alma/Başlangıç" olarak değiştirildiği duyuruldu.

    Askerlik evrak alma işlemleri sırasıyla;

    • e- Devlet'e https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir adresinden giriş yapınız.
    • Menüden "Kamu Kurumları" seçeneği tıklayınız.
    • Yer alan "Milli Savunma Bakanlığı" seçeneğini işaretleyiniz.
    • Askerliğe Sevk Belgesi / Askerlik Durum Belgesi başlığı altından belge görüntülenir ve çıktısı alınız.

    E-DEVLET SÜLÜS BELGESİ ALMA EKRANI 2021

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