Askerlik tecil başvurusu 2022: Askerlik tecili nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Askerlik görevini ertelemek isteyen vatandaşlar, tecil işlemlerine dair detayları araştırıyor. Peki askerlik tecil başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte tecil şartları 2022...

Askerlik görevini birçok farklı sebepten dolayı yapamayacak olan adaylar, tecil işlemi ile bir süre askerlik vazifelerini erteleyebiliyor.

Tecil yapmak isteyenler ise e-Devlet Kapısı'ndan işlemini tamamlayabiliyor.

Vatandaşlar askerlik nasıl tecil ettirilir, tecil şartları nelerdir gibi sorulara yanıt arıyor.

Lise ve üniversite mezunları, askerlik tecil şartları 2022 uygun olması durumunda, belli bir süre ile askere gitme durumu uzatılabiliyor.

Peki askerlik nasıl ve nereden tecil ettirilir? Kimler tecil işlemi yapabilir, şartları nelerdir? İşte tüm merak edilenler...

E-DEVLET ASKERLİK TECİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Birçok çeşitli sebepten askerlik görevini yapamayacak olan adaylar, tecil işlemlerini tamamlayarak bir süre askerlik vazifelerini erteleyebiliyor. Böylece, binlerce asker adayı da, tecil şartlarını ve başvuru detaylarını merak ediyor.

Askerlik tecil işlemleri yapmak isteyenler başvurularını, e-Devlet'ten ''Milli Savunma Bakanlığı Asal Yoklama Başvurusu" sayfasından tamamlayabilecek. Ayrıca şubeye giderek de tecil işlemini yapabilecek.

ASKERLİK ERTELEME ŞARTLARI 2022

Lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olan askerlik yükümlüleri herhangi bir sebep göstermeksizin askerliklerini 3 yıl süreyle tecil ettirebilirler. Bu kişilerin asker kaçağı olarak görünmemeleri ve doğru bir biçimde askerliklerini tecil ettirmeleri için askerlik şubesine giderek askerlik tecili için gerekli belgeleri ilgili birime teslim etmeleri gerekir.

Üniversite mezunları için askerlik tecil ettirme süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir.

Yüksek lisans, doktora öğrencileri ya da mesleki tecrübe kazanmak için bir yerde staj görenler üst yaş sınırı 35'i geçmeyecek şekilde askerliklerini 1 yıl süreyle tecil ettirebilirler.

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