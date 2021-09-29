Askerlik yeri öğrenme: Kasım celbi askerlik yeri sorgulama ekranı 2021

Vatani görevini yerine getirmek için askerlik başvurusunda bulunanların askerlik yerleri açıklandı. Peki kasım ayı celbi askerlik yeri nasıl öğrenilir? İşte e-devlet askerlik yeri sorgulama ekran

Vatani görevlerini yerine getirmek isteyen binlerce askerin beklediği celp için tarih belli oldu.

Gözler Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak olan Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçlarına çevrildi.

Adaylar e-Devlet üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecek.

Ayrıca askerlik görevini yapmak isteyenler, ilk önce yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında Covid-19 testini yaptıracaklar.

ASKERLİK YERLERİ (KASIM 2021) AÇIKLANDI MI?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyuruldu.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK nın ihtiyaç

duyduğu sınıf ve meslekler hariç).

ASKERLİK YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ 2021