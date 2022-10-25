Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım ayı celp ve sevk tarihleri..

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım ayı celp ve sevk tarihleri..

Askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağı sosyal medyada gündeme geldi. İşte merakla beklenen Kasım ayı celp ve sevk tarihleri..

Askere gitmek için gün sayan binlerce genç askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı sorusuna yanıt arıyor.

Kasım 2022 sınıflandırma döneminde yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsünde bulunanlar silah altına alınacak.

İşte 2022 Kasım ayı celp ve sevk tarihleri ile askerlik yerlerinin açıklanacağı o tarih.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Kasım ayı celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Ekim 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklanacak. Adaylar TC kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını görebilecekler.

Buradan yola çıkarak askerlik yerleri 28 Ekim 2022 tarihinde belli olacak.

Sevk tarihleri ne zaman?

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri belli oldu. İşte sevk tarihleri;

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1.grup) : 10 Kasım 2022

Er (2. Grup) : 8 Aralık 2022

Er (3. Grup) : 5 Ocak 2023